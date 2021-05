COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 13 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – È atteso per la settimana prossima il nuovo decreto anti-Covid, che dovrebbe entrare in vigore dal 24 maggio. Intanto, in Italia sono 7,8 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 14 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Usa: nuove raccomandazioni Cdc, no mascherine per vaccinati – I pienamente vaccinati negli Stati Uniti non dovranno più indossare le mascherine o rispettare il distanziamento sociale, all’aperto e al chiuso. Lo prevedono le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention, Cdc, segnalando una svolta nella lotta contro il Coronavirus. Attualmente oltre il 35 per cento degli americani è pienamente vaccinato.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino – In Italia ieri si sono registrati 8.085 nuovi positivi e 201 morti. Il tasso di positività è al 2,8%, rispetto al 2,5% di ieri (qui tutti i dati).

Vaccini Brasile, inchiesta: Bolsonaro ritardò acquisto da Pfizer – In Brasile l’ex segretario alle Comunicazioni, Fabio Wajngarten, ha affermato che il governo del presidente Jair Bolsonaro nel 2020 decise di rinviare di due mesi l’acquisto di vaccini dal laboratorio americano Pfizer: la dichiarazione è stata resa ieri durante un’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta (Cpi), costituitasi al Congresso di Brasilia per appurare eventuali omissioni nella gestione della pandemia di coronavirus da parte dell’esecutivo. In base alla ricostruzione dei fatti, Pfizer avrebbe offerto 70 milioni di dosi tra agosto e settembre dello scorso anno, ma il governo avrebbe risposto alla proposta solo il 9 novembre 2020. Secondo le opposizioni, che controllano la Cpi, la testimonianza di Wajngarten “compromette” Bolsonaro, il quale potrebbe aver commesso un “reato di responsabilità” non avendo adempiuto al suo obbligo di garantire la salute della popolazione.

Gimbe: “Meglio conservare zone a colori con modifiche” – Meglio conservare l’attuale sistema dei colori per indicare le zone in cui il virus SarsCoV2 circola maggiormente: è il parere della Fondazione Gimbe, secondo la quale è opportuno pensare a nuovi criteri, ma una revisione integrale del sistema rischia di “avvitarsi in sterili tecnicismi”. Per il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, “la verosimile ripresa della circolazione del virus in un’Italia quasi tutta gialla richiede una revisione dell’algoritmo delle Regioni ‘a colori’, come già proposto dalle Regioni”.

Mozione Lega-Forza Italia per riaperture e stop al coprifuoco – Riaprire ciò che ancora è chiuso, stop coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi a partire dagli stadi. Sono solo alcune delle richieste del centrodestra di governo e contenute in una mozione presentata al Senato. L’obiettivo – informa la Lega – è quello di imprimere un’accelerata alla riapertura in sicurezza di tutte le attività e alla conseguente ripresa economica del Paese.

Leggi anche: 1. Coprifuoco e riaperture, pronte le nuove misure del Governo. È la settimana decisiva / 2. Sileri: “Addio mascherine quando avremo 30 milioni di italiani vaccinati” / 3. Massa Carrara, tirocinante 23enne riceve per errore sei dosi di vaccino: ricoverata in osservazione

4. Vacanze al mare: il calendario della riaperture delle spiagge, regione per regione / 5. Come funziona il Green Pass: da metà maggio tornano i turisti in Italia /6. Estate: green pass, coprifuoco spostamenti. Tutte le regole per le vacanze

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO