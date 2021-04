Covid, le ultime notizie di oggi 14 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate più di 12 milioni di dosi [Qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 14 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Speranza: “Lecito aspettarsi delle riaperture a partire da maggio” – “Dovremo programmare una gradualità di uscita dalle misure più restrittive. Abbiamo bisogno di essere prudenti, perché fare un passo più lungo può riportarci indietro. Ma la volontà del Governo va nella direzione di verificare settimana per settimana i dati del contagio, e di costruire una modalità che ci consenta di far ripartire una serie di attività, ma senza correre rischi. Ripartire in sicurezza”. A dirlo, nel corso della trasmissione Porta a Porta su Rai Uno, è stato il ministro della Salute Roberto Speranza. “Riaprire ad aprile? Questo ce lo diranno i dati. Il decreto vigente dura fino al 30 aprile, credo sia sicuramente lecito aspettarsele per maggio”, ha aggiunto il ministro.

Vaccino J&J, Speranza: “Valuteremo nei prossimi giorni, ma da usare” – Sul vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson bloccato negli Usa per alcuni casi sospetti di trombosi “abbiamo fatto una riunione oggi pomeriggio con i nostri scienziati, con l’Agenzia italiana del farmaco, chiaramente siamo in collegamento con l’agenzia europea e valuteremo nei prossimi giorni appena Ema e gli americani ci daranno notizie più formali e definitive quale sarà la strada migliore”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza a Porta a Porta. “Ma io penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché è un vaccino importante”.

Vaccino: J&J rinvia distribuzione dosi in Europa – Johnson & Johnson “rinvia la distribuzione” del suo vaccino anti Covid in Europa in seguito alla decisione di una “pausa” presa dalle autorità sanitarie Usa per sei casi di trombosi segnalati.

Spallanzani sperimenta altri vaccini dopo dose AstraZeneca, anche Sputnik – L’Ospedale Spallanzani di Roma intende avviare una sperimentazione in merito alla seconda dose del vaccino contro la Covid-19, dopo la prima somministrazione con AstraZeneca, usando altri vaccini come lo Sputnik. Lo hanno annunciato il direttore sanitario dell’ospedale romano, Francesco Vaia, e l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Ad almeno 600 volontari a cui è già stata somministrata la prima dose di AstraZeneca sarà iniettata una seconda di Pfizer, Moderna e dello Sputnik. Lo Spallanzani attende solo il via libera dell’Aifa per cominciare la sperimentazione.

Figliuolo: “Entro giugno avremo 45 milioni di dosi” – L’Italia avrà 45 milioni di dosi di vaccini entro giugno. È quanto assicurato al Corriere della Sera dal generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario per l’emergenza Coronavirus. “A fine maggio saremo in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese”.

