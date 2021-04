Covid Italia, bollettino oggi 14 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 16.168

Decessi: 469

Tamponi effettuati: 334.766

Terapie intensive: -36

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 514.660

Casi totali: 3.809.193

Decessi: 115.557

Guariti: 3.178.876

In Italia oggi, mercoledì 14 aprile 2021, si registrano 16.168 nuovi positivi e 469 morti. Ieri c’erano stati 13.447 nuovi casi e 476 morti. In totale sono stati effettuati 334.766 tamponi (ieri erano stati 304.990). L’indice di positività è al 4,8%, rispetto al 4,4 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 514.660 (+16.168). Il bilancio delle vittime ammonta a 115.557 (+469). I guariti invece sono 3.178.876 (+), per un totale di casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 26.369 (-583) sono ricoverati in ospedale, 3.490 (-36) necessitano di terapia intensiva, mentre 484.801 si trovano in isolamento domiciliare.

