COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 12 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Settimana decisiva in Italia per l’allungamento dell’orario del coprifuoco, che potrebbe slittare alle 23 o alle 24, e per alcune riaperture, come ad esempio quelle dei centri commerciali nel fine settimana. Intanto, in Italia sono oltre 24 milioni le dosi di vaccino somministrate (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 12 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Vaccini, direttore medico Pfizer Italia: “Attenersi agli studi su richiamo a 21 giorni” – “Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito. E’ una valutazione del Cts, osserveremo quello che succede. Come Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici”. Lo ha detto Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia commentando l’allungamento a 5 settimane della finestra per la somministrazione della seconda dose.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Lazio, nel weekend open day Astrazeneca per over40 – “Sabato 15 e domenica 16 maggio Open day Astrazeneca con ticket virtuale per gli over 40 (nati 1981)”. Lo rende noto l’assessorato regionale alla Sanità sulla pagina Facebook “SaluteLazio”. “Gli Hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni”, viene aggiunto.

Coprifuoco a mezzanotte? L’alt di Speranza: chiede di posticipare al 24 maggio – La riduzione di due ore del coprifuoco potrebbe entrare in vigore il 24 e non il 17 maggio. È la posizione del ministero della Salute che, secondo quanto riporta La Repubblica, chiede di ritardare di una settimana lo spostamento dalle 22 alla mezzanotte dell’inizio del coprifuoco, mentre all’interno della maggioranza i partiti di centrodestra e Italia Viva vogliono anticipare le

Usa, via libera al vaccino tra i 12 e i 15 anni – La Food and Drug Adminsitration americana (Fda) ha dato il via libera all’uso del vaccino Pfizer e BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15 anni. Grazie a quest’ultima decisione si potrà dare il via alla vaccinazione nelle scuole medie con l’obiettivo di completarla prima dell’autunno. Il vaccino Pfizer-BioNtech negli Usa viene già somministrato dai 16 anni in su. Le due società lo scorso marzo avevano annunciato come dalla sperimentazione clinica il vaccino in questione era stato efficace al 100% su circa duemila adolescenti.

Regno Unito, Johnson: “Morti e ricoveri a minimi da luglio” – Ad aprile il Regno Unito ha registrato “buoni progressi” nel contenimento dell’epidemia di Covid-19, con “tassi di infezione scesi ai minimi dallo scorso settembre e morti e ricoveri scesi ai minimi dallo scorso luglio”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro britannico, Boris Johnson, il quale ha sottolineato che i “quattro test” sono stati superati, ovvero la distribuzione dei vaccini sta proseguendo con successo, i vaccini stanno riducendo morti e ricoveri, i tassi di infezione non sono a rischio crescita e le prospettive non sono mutate a causa delle varianti.

Leggi anche: 1. Coprifuoco e riaperture, pronte le nuove misure del Governo. È la settimana decisiva / 2. Sileri: “Addio mascherine quando avremo 30 milioni di italiani vaccinati” / 3. Massa Carrara, tirocinante 23enne riceve per errore sei dosi di vaccino: ricoverata in osservazione

4. Vacanze al mare: il calendario della riaperture delle spiagge, regione per regione / 5. Come funziona il Green Pass: da metà maggio tornano i turisti in Italia /6. Estate: green pass, coprifuoco spostamenti. Tutte le regole per le vacanze

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO