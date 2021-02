Covid, le ultime notizie di oggi (12 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre la situazione epidemiologica in Italia sembra essere stabile, le varianti Covid preoccupano sempre più. Motivo per cui diventa fondamentale accelerare le vaccinazioni con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccino, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,00 – Miozzo: “Ristoranti aperti di sera se l’Esercito presidierà le piazze” – Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico: “A Draghi consiglierò anche di sostituirsi al potere delle Regioni nei casi di scelte arbitrarie come è avvenuto per la scuola e i vaccini”.

Ore 7,00 – Le novità sullo sci – Sono state proprio le Regioni, ieri pomeriggio, a chiedere al governo una proroga dello stop agli spostamenti mentre per lo sci – a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto – è confermata l’apertura del 15 febbraio per Lombardia e Piemonte, con Trentino, Val d’Aosta e Friuli che apriranno subito dopo il carnevale, tra il 17 e il 19 febbraio. In Veneto il governatore Luca Zaia dovrebbe decidere oggi, allineandosi probabilmente al Trentino. Tempi più lunghi invece per l’Alto Adige, in lockdown fino al 28 febbraio per la grave situazione epidemiologica.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Secondo il bollettino di oggi, giovedì 11 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.146 i nuovi casi, contro i 12.956 di ieri, e 391 i morti (ieri erano stati 336), a fronte di 292.533 tamponi effettuati (ieri erano stati 310.994). Il tasso di positività risale al 5,17 per cento rispetto al 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 405.019 (-5.092). Il bilancio delle vittime ammonta a 92.729 (+391) decessi. I guariti invece sono 2.185.655 (+19.838), per un totale di 2.683.403 (+15.146) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.942 (-338) sono ricoverati in ospedale, 2.126 (-2) necessitano di terapia intensiva, mentre 383.951 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.434 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 1.694, dall’Emilia-Romagna con 1.345, dal Lazio con 1.271 e dalla Puglia con 1.248 nuovi casi.

Bonaccini: “Proroga divieto spostamenti anche tra zone gialle” – “L’orientamento e la richiesta di tutte le Regioni è di prorogare il dl che vieta gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla”. Lo afferma il presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni. “Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell’ultima Conferenza Stato-Regioni, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi”.

Oms raccomanda vaccino AstraZeneca anche per over 65 – Gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomandano il vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 a tutte le persone con età superiore ai 18 anni, incluse le over 65. Lo ha annunciato Alejandro Cravioto, presidente del Gruppo strategico di esperti (Sage), secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite, raccomandando che la seconda dose del farmaco sia somministrata tra 4 e 12 settimane dopo la prima, preferibilmente tra le 4 e 8 settimane successive.

