Covid, le ultime notizie di oggi (11 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Quasi 6 milioni di persone in Italia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid [qui i dati in tempo reale] e più di un milione e mezzo di cittadini hanno ricevuto anche la seconda dose. Intanto, il governo Draghi valuta una nuova stretta delle misure anti-contagio. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 11 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 8,30 – Rapporto sul Benessere equo e sostenibile dell’Istat rileva che il Covid-19 ha abbattuto l’aspettativa di vita degli italiani, scesa in 12 mesi da 83,6 a 82 anni. Dopo continui miglioramenti della longevità, si tratta di una “brusca interruzione e una significativa inversione di tendenza”. (Qui l’articolo completo)

Ore 7,30 – Ieri, nella riunione della cabina di regia, gli scienziati hanno nuovamente chiesto al governo di inasprire le restrizioni. Si parla di un nuovo lockdown a Pasqua. Draghi prenderà una decisione domani. Ieri i morti sono stati 332. Il tasso di positività è al 6,2%. +560 ricoverati, +71 in terapia intensiva. Le persone vaccinate (due dosi) sono: 1.794.018 (il 3,01% della popolazione).

Ore 7,10 – Il Piemonte sospende i ricoveri non-Covid, De Luca chiude parchi e lungomari in tutta la Campania, il sindaco di Bari ha anticipato il coprifuoco alle 19 per le attività commerciali, in Lombardia sono stati scoperti 220 furbetti che hanno saltato la fila per vaccinarsi prima, si sono ammalati Gigi Marzullo e Pino Strabioli

Ore 7 – Domani la decisione sulla stretta. Speranza: “Abbiamo davanti settimane non semplici” – A Palazzo Chigi la cabina di regia rinvia a domani il Cdm in attesa dei dati aggiornati, si va verso una Pasqua in rosso. Il ministro della Salute: la chiusura nei weekend è una delle ipotesi ma non ancora decisa. “Crollo dei contagi fra i sanitari, quasi sei milioni di immunizzati e fino a 80 milioni di dosi per fine estate”. In Italia 22.409 nuovi casi, il tasso di positività sale al 6,2%, i morti sono 332.

COVID, cosa è successo ieri

Via libera definitivo Camera Usa a piano da 1900 miliardi – La Camera ha approvato in maniera definitiva il piano di stimoli Covid da 1900 miliardi di dollari, che prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana, che si aggiunge ad altri due approvati precedentemente per combattere gli effetti della pandemia.

Brasile, Lula contro Bolsonaro: “Scelte imbecilli sul Covid” – L’ex presidente del Brasile Inacio Lula da Silva ha attaccato duramente le scelte compiute dal presidente in carica Jair Bolsonaro per affrontare la pandemia di Covid-19. Nel primo primo discorso pubblico dopo l’annullamento delle sue condanne, Lula ha invitato i cittadini a non seguire “nessuna delle decisioni imbecilli del presidente della Repubblica o del ministro della Salute”. Qui la notizia completa.

A Palazzo Chigi riunione con Draghi su parere Cts – A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione per un primo esame sul recente parere del Comitato tecnico scientifico in merito alle nuove misure di contrasto alla pandemia. Oltre al premier Mario Draghi, hanno partecipato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, il Segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa, il Capo di Gabinetto Antonio Funiciello, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il direttore del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli.

Vaccino: Biden ordina altre 100 milioni di dosi J&J – Il presidente americano, Joe Biden, annuncerà a breve di aver dato disposizione per ordinare 100 milioni di dosi extra del vaccino contro il Covid-19 di Johnson & Johnson. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca citato dai media americani. Il nuovo ordine si aggiunge alle 100 milioni di dosi già ordinate. Biden ha in programma di incontrare i vertici di J&J e Merck oggi, secondo Reuters.

Piemonte, Ordine dei Medici: “Subito zona rossa” – Il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, chiede di istituire “immediatamente” la zona rossa in Piemonte. “L’incidenza di persone positive”, nella Regione, “che al 7 marzo era di 277 ogni 100.000 abitanti, potrebbe raddoppiare entro le prossime due settimane a parità di condizioni”, sostiene Giustetto. “Il pericolo maggiore”, aggiunge l’Ordine dei Medici, “è infatti che la situazione di qui alla prossima settimana possa aggravarsi ulteriormente causando, di conseguenza, un più marcato aumento dei contagi, dei pazienti ricoverati e purtroppo dei decessi. Ma non solo: una chiusura tardiva, oltre a essere meno efficace rischia anche di rivelarsi più lunga e quindi meno sopportabile per le attività economiche e per le ripercussioni sotto il profilo sociale e psicologico”.

Ue: altre 4 milioni dosi Pfizer entro marzo – La Commissione europea ha raggiunto un accordo con BioNTech-Pfizer per la fornitura di quattro milioni di dosi in più di vaccini anti-Covid per gli Stati membri nelle prossime due settimane. Di questi 4 milioni, poco più di 530mila saranno destinati all’Italia.

