Ultime 24 ore

Nuovi casi: 25.673

Decessi: 373

Tamponi effettuati: 372.217

Terapie intensive: +32 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 497.350

Casi totali: 3.149.017

Decessi: 101.184

Guariti: 2.550.483

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 11 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 25.673 i nuovi casi, contro i 22.409 di ieri, e 373 i morti (ieri erano stati 332), a fronte di 372.217 tamponi effettuati (ieri erano stati 361.040). Il tasso di positività sale al 6,9%, rispetto al 6,2 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 497.350 (+10.276). Il bilancio delle vittime ammonta a 101.184 (+373). I guariti invece sono 2.550.483 (+15.000), per un totale di 3.149.017 casi (+25.673): questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 23.247 (+365) sono ricoverati in ospedale, 2.859 (+32) necessitano di terapia intensiva, mentre 471.244 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 5.849 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.981, dall’Emilia-Romagna con 2.845 e dal Piemonte con 2.322 nuovi casi.

Leggi anche: 1. Vaccini, l’Aifa vieta un lotto del vaccino Astrazeneca in Italia. Stop anche in altri 6 Paesi europei dopo trombosi sospette / 2. Dpcm, il governo verso la nuova stretta: mezza Italia in zona rossa, lockdown a Pasqua / 3. Covid, 6 Regioni rischiano la zona rossa. Nuova stretta per mezza italia

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

4. L’Europa ha pochi vaccini, ma ha esportato 34 milioni di dosi / 5. Non mancano solo le dosi, ma anche i vaccinatori. La proposta degli infermieri: “Bisogna andare anche nelle case” / 6. Vaccini, polemica per i politici-avvocati che soffiano il posto agli anziani

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO