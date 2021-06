COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 10 GIUGNO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre si discute sull’opportunità di somministrare i vaccini a vettore virale ai più giovani per il rischio di rari effetti collaterali, il ministero della Salute lavora a un piano per la terza dose ai fragili. Il governo, intanto, pensa allo stop dal 31 luglio. La campagna vaccinale in Italia ha portato finora all’immunizzazione di quasi il 25 per cento della popolazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). Intanto più di un milione di cittadini europei hanno già ricevuto il certificato digitale “verde”. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 10 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 11,40 – Covid: 11.699 casi in un giorno in Russia, picco da febbraio – Salgono i casi di Covid-19 in Russia. Stando ai dati del centro operativo anticoronavirus, nelle ultime 24 ore nel Paese si sono registrati 11.699 contagi: la cifra più alta di casi in un solo giorno dal 24 febbraio. In totale, dall’inizio dell’epidemia, in Russia sono stati accertati 5.167.949 casi di Covid.

Ore 11,35 – Oms: “Livello vaccinazioni in Ue lontano da sufficienza” – Il livello di vaccinazione in Europa è “lontano dall’essere sufficiente” per evitare una recrudescenza della pandemia di Covid-19. Lo afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Ore 11,15 – Von der Leyen, 100 milioni di europei completamente vaccinati – “Oltre il 50% degli europei ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e 100milioni di europei ora sono completamente vaccinati”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in una conferenza stampa prima del G7.

Ore 11,00 – Regno Unito, oltre 7.500 contagi in 24 ore: mai così tanti da febbraio – I casi Covid nel Regno Unito hanno registrato un’impennata nella giornata di ieri, quando sono stati registrati 7.540 nuovi contagi: il massimo dal 26 febbraio scorso. Sul nuovo aumento dei contagi sembra pesare la diffusione della variante Delta (finora nota come “indiana”) che si sta espandendo molto rapidamente nel Paese. Qui la notizia completa.

Ore 10,15 – Stato di emergenza, il governo pensa allo stop dal 31 luglio – Lo stato d’emergenza potrebbe non essere rinnovato dopo la scadenza del 31 luglio: è questo l’obiettivo cui punta il governo che, con la campagna vaccinale che ormai procede a passo spedito, pensa di portare l’Italia fuori dalla pandemia di Covid-19, o almeno dalla fase emergenziale, entro la fine dell’estate. Qui l’articolo completo.

Ore 9,50 – Von der Leyen: “Dobbiamo sapere da dove arriva pandemia” – “C’è stata una pandemia orribile e dobbiamo sapere da dov’è arrivata per imparare la lezione e sviluppare gli strumenti per fare in modo che non avvenga più”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa alla vigilia del summit G7. “Per questo gli investigatori hanno bisogno di accesso completo per trovare l’origine di questa pandemia. E da questo dobbiamo arrivare a conclusioni”, ha aggiunto. “Ci sono tante ipotesi sull’origine, ne dobbiamo identificare una. E per poterlo fare serve pieno accesso a siti e informazioni”, ha concluso von der Leyen.

Ore 9,45 – Michel: “Fare chiarezza su origine Covid, diritto a verità” – Sull’origine del Covid-19 “abbiamo bisogno di piena trasparenza” e per questo “sosteniamo tutti gli sforzi per fare chiarezza, il mondo ha diritto di sapere esattamente cosa è successo per poter per imparare le lezioni (del passato, ndr) e anzi sosterremo tutti gli sforzi per fare la trasparenza e conoscere la verità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza stampa alla vigilia del summit del G7.

Ore 9,30 – Vaccino, Europarlamento chiede sospensione brevetti – Al fine di accelerare la diffusione dei vaccini a livello globale, il Parlamento chiede la revoca temporanea dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini Covid-19. In una risoluzione adottata oggi con 355 voti a favore, 263 contrari e 71 astensioni, il Parlamento propone di avviare negoziati sulla revoca temporanea dell’accordo Trips del Wto sui brevetti al fine di migliorare l’accesso globale ai prodotti medici a prezzi accessibili legati al Covid-19 e affrontare il problema dei vincoli di produzione globale e delle carenze di approvvigionamento.

Ore 9,20 – Vaccino, la terza dose sarà Pfizer e si farà dal medico. Incognita sui tempi – Mentre prosegue la campagna vaccinale in Italia, che ha l’obiettivo di immunizzare l’80 per cento della popolazione entro la fine di settembre, il ministero della Salute inizia in questi giorni a lavorare al piano per la terza dose del vaccino anti Covid, che dovrà essere attuato nel caso in cui diventi necessaria questa nuova somministrazione. Qui la notizia completa.

Ore 8,15 – G7 chiede nuove indagini su origine virus – I leader dei Paesi del G7 chiedono una “nuova e trasparente” indagine sull’origine del Covid-19 all’Organizzazione mondiale della sanità. Lo si legge in una bozza del comunicato finale visionata dall’agenzia Bloomberg, nel quale i leader delle sette economie avanzate sottolineano gli sforzi per porre fine alla pandemia entro il 2022. Nella bozza del comunicato finale del G7, i leader che si riuniranno a partire da oggi in Cornovaglia si impegnano anche a un miliardo di dosi di vaccini contro il Covid-19 in più per accelerare gli sforzi di immunizzazione globale contro il coronavirus.

Ore 7,00 – Usa comprano 500 milioni di vaccini Pfizer da donare al mondo – Gli Stati Uniti hanno intenzione di acquistare 500 milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer/BioNTech da donare al resto del mondo. È quanto riporta il Washington Post citando una serie di fonti interne all’amministrazione Biden, secondo cui il presidente annuncerà ufficialmente l’acquisto in occasione del G7 di Londra.

Accordo Usa per acquisto 1,7 milioni di dosi di nuovo farmaco antivirale – Gli Usa hanno concordato con la casa farmaceutica Merck & Co l’acquisto di 1,7 milioni di dosi di un farmaco sperimentale, il Molnupiravir, per il trattamento del Covid-19, sempre che venga approvato per l’uso di emergenza. Nella Fase 2 del trial il medicinale ha mostrato la capacità di ridurre i tempi di negativizzazione dei pazienti non ospedalizzati. La casa farmaceutica ha in corso colloqui con altri Paesi per l’acquisto del farmaco.

Discoteche, richiesta gestori: niente mascherina neanche al chiuso – Niente mascherina in discoteca per ballare anche al chiuso. E’ la richiesta prevista nel protocollo messo a punto dai gestori dei locali da ballo con la collaborazione di virologi, che non prevede l’uso delle mascherine in pista pr ballare sia all’aperto sia al chiuso. “Questa è la nostra richiesta, poi ovviamente non decideremo noi”, precisa Maurizio Pasca, presidente Associazione imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo Silb-Fipe.

Vaccino, via libera di Figliuolo a richiamo in vacanza – Arriva il via libera del commissario Figliuolo ai richiami dei vaccini nei luoghi di vacanza. A dare l’annuncio è stato il presidnete della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Oggi il generale Figliuolo ha dato l’ok alle vaccinazioni in vacanza e per chi si trova in un’altra Regione per lavoro, in casi eccezionali e per un congruo periodo di tempo”, ha detto Toti aggiungendo di averne già parlato con il governatore del Piemonte Cirio: “Abbiamo messo al lavoro i nostri staff che nelle prossime ore costruiranno un protocollo”. Parlando a margine di un sopralluogo al Palasalute della Fiumara, a Genova, Toti ha spiegato: “È ovvio che non sarà un servizio per tutti, ma sarà certamente un servizio che già va nell’indicazione di una flessibilità. Ci accorderemo con chi ce lo chiederà”.

Vaccini, Figliuolo: “La sfida si vince a giugno e luglio” – La sfida della pandemia “si vince in questi nei mesi di giugno e luglio”. Lo afferma il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, aggiungendo che “ad agosto ci potrebbe essere una piccola flessione, ma io voglio invitare gli italiani a continuare ad aderire alla campagna vaccinale”.

