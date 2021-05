Covid, le ultime notizie di oggi 1 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono tornate le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riaprono anche cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole di ordine e grado. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 1 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 7.00 – Il generale Figliuolo: “Dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole” – “A giugno ne avremo un milione al giorno. Coperti anziani e fragili la mia idea è di dire a quelli che hanno più di 30 anni, andate e vaccinatevi. Anche senza prenotazione”. Così il generale Figliuolo su Repubblica.

LE NOTIZIE DI IERI

Recovery, fonti: Pnrr italiano inviato a Ue – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato inviato alla commissione Ue. Il Recovery Plan italiano è stato approvato ieri in Consiglio dei ministri.

Regno Unito: 15 morti in 24 ore – Continua il calo dei morti giornalieri per Coronavirus nel Regno Unito, scesi a 15 nelle ultime 24 ore censite nell’intero Paese. Lo certificano i dati diffusi dal governo di Boris Johnson che confermano anche il trend di discesa dei nuovi contagi quotidiani, fermi a 2300 circa su oltre un milione di tamponi. Mentre il totale delle persone ricoverate per Covid in tutti i reparti (ordinari e di terapia intensiva) di tutti gli ospedali britannici scende sotto i 1500 per la prima volta da mesi. Quanto ai vaccini, l’ultimo aggiornamento – riferito a ieri – porta a oltre 48,7 milioni le dosi somministrate.

Coppia di italiani bloccata in India – “Sono un po’ in tensione data la situazione ma stanno bene. Aspettano l’esito del tampone. Se sarà negativo potranno ripartire”. È quanto riferisce Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), comune dove vivono Simonetta e il marito Enzo, i due coniugi rimasti bloccata a New Delhi dove si era recata per adottare una bambina. Il sindaco ha parlato con Enzo Galli, che si trova in albergo, il quale gli ha riferito che l’ambasciata ha tra l’altro provveduto a far effettuate in tempi più rapidi il tampone alla moglie Simonetta, positiva al Covid.

Figliuolo: “508.158 dosi somministrate solo ieri, è record. Ora dipende tutto da forniture” – Nella giornata di ieri, 29 aprile 2021, in Italia sono state somministrate 508.158 dosi di vaccini anti-Covid nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Lo ha reso noto il commissario straordinario e generale Francesco Paolo Figliuolo, secondo cui il dato è stato rilevato oggi alle 16.23 ed è in aggiornamento. È la cifra più alta mai registrata finora ed è stata raggiunta grazie all’allineamento ottimale avvenuto tra gli approvvigionamenti degli ultimi giorni e le capacità di somministrazione sviluppate a livello regionale, grazie all’incremento dei punti vaccinali e all’ampliamento della platea dei vaccinatori. “Il dato conferma le previsioni e dimostra che la macchina delle vaccinazioni è efficiente. Il mantenimento di un rateo di almeno 500 mila somministrazioni al giorno è adesso sempre più legato alla puntualità e alla consistenza delle consegne di vaccini da parte delle aziende farmaceutiche”, ha dichiarato Figliuolo.

A maggio Oms ispezionerà i siti produttivi del vaccino russo Sputnik – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ispezionerà a maggio le strutture che producono il vaccino russo anti-Covid, Sputnik V. Lo ha annunciato Mariangela Simao, direttrice generale aggiunta dell’Oms, citata dall’agenzia di stampa Reuters, secondo cui il parere tecnico dell’Organizzazione mondiale sul siero prodotto dall’Istituto Gamaleya è attesa a luglio.

Brasile: “Condividere vaccini avanzati” – Il Brasile ha chiesto a tutto il mondo di condividere i vaccini avanzati. Il ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga, ha chiesto oggi in conferenza stampa agli altri Paesi di contribuire a risparmiare dosi il prima possibile “affinché possiamo ampliare la nostra campagna vaccinale e contenere la pandemia in questo momento critico, evitando la proliferazione di nuove varianti”. Queiroga ha chiarito che il Brasile ha somministrato 41 milioni di vaccini ma necessita ulteriori forniture per raggiungere l’obiettivo di 2,4 milioni di dosi al giorno.

Fmi: giovani madri le più colpite economicamente dal Covid – In termini economici, il prezzo maggiore della pandemia di Covid-19 è stato pagato dalle giovani madri. L’ha spiegato oggi la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, secondo cui le donne con figli piccoli sono le principali “vittime” economiche dei lockdown e delle misure di restrizione. A tal proposito, ha aggiunto l’economista bulgara, è “fondamentale” fornire un ulteriore sostegno alle madri, dando priorità alla riapertura delle scuole e assicurando aiuti finanziari per le necessità immediate e la riqualificazione professionale dopo la scomparsa di milioni di posti di lavoro.

La Turchia ha approvato il vaccino russo Sputnik V – La Turchia ha approvato la somministrazione d’emergenza del vaccino anti-Covid russo Sputnik V. La notizia, riportata prima dall’agenzia di stampa Tass che citava il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), è stata confermata dall’agenzia turca Anadolu. I colloqui con la Russia “sono attualmente in corso, il vaccino Sputnik sta arrivando e arriverà”, ha detto alla stampa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo la preghiera del venerdì a Istanbul.

Pfizer e BioNTech chiedono via libera a Ema per vaccinare 12-15enni – Pfizer/BioNTech ha chiesto all’Agenzia europea dei medicinali (Ema) l’autorizzazione per estendere l’utilizzo del vaccino anti-Covid anche ai giovanissimi tra i 12 e i 15 anni, come già avviene negli Stati Uniti.

Oltre 150 milioni di contagi nel mondo da inizio pandemia – Oltre 150 milioni di persone sono state contagiate in tutto il mondo dalla Covid-19 dall’inizio della pandemia. Stando ai dati dell’università statunitense Johns Hopkins, i guariti sono stati più di 87 milioni e le vittime superano i 3,1 milioni. Il Paese più colpito in termini assoluti dell’epidemia restano gli Stati Uniti, con 575 mila morti su 32 milioni di contagi. Seguono Brasile e India.

