Covid, le ultime notizie di oggi 1 giugno 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Proseguono le riaperture in Italia: da oggi sarà possibile consumare anche al chiuso in bar e ristoranti. Gli eventi sportivi all’aperto potranno accogliere di nuovo gli spettatori, anche se in numero limitato. Intanto prosegue la campagna vaccinale: finora è stato immunizzato poco più del 20% della popolazione (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 1 giugno, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

COVID ULTIME NOTIZIE: LA GIORNATA DI IERI

Lazio, D’Amato: “Per open week AstraZeneca già 30mila ticket” – “In sei ore sono oltre 30mila i ticket virtuali già staccati, con diversi centri vaccinali sold out, tra cui Termini, La Vela, il Polo Natatorio di Ostia, Acea Ostiense, Sant’Andrea, San Camillo e altri hub anche nelle province”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Si profila un grande successo e stiamo valutando l’implementazione di dosi compatibilmente con le disponibilità” ha aggiunto.

Aifa approva vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni – Dopo il parere favorevole dell’Ema, anche l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha approvato il vaccino Pfizer per la fascia di età 12-15 anni. Secondo l’agenzia “i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età”.

Ue: guariti Covid siano esenti test o quarantena per 6 mesi – Le persone guarite dal Covid, titolari di una certificazione Covid, dovrebbero essere esentate dai test relativi al viaggio o dalla quarantena nei 180 giorni dopo un test Pcr positivo. È quanto prevede la nuova raccomandazione della Commissione europea per favorire i viaggi in Ue.

Speranza: “Probabile terza dose” – “Sarà molto probabile dover fare una terza dose di vaccino, un richiamo che sarà probabilmente ‘modificato’ per coprire le varianti. Bisognerà dunque passare da una fase straordinaria ad una fase ordinaria e penso che questa nuova ordinarietà possa essere affidata alla nostra straordinaria rete di medici di medicina generale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi l’articolo completo.

Regioni bianche – Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise prime regioni da ieri in zona bianca. Da giovedì vaccini prenotabili per tutte le fasce d’età. Il ministro della Salute prevede la necessità di una terza dose anti-varianti, da fare dal medico di base.

