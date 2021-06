COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 1 GIUGNO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 2.483

Decessi: 93

Tamponi effettuati: 221.818

Terapie intensive: -44

Tasso di positività: 1,1%

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 225.751

Casi totali: 4.220.304

Decessi: 126.221

Guariti: 3.868.332

IL COVID IN ITALIA: BOLLETTINO DI OGGI 1 GIUGNO 2021

Il bollettino Covid di oggi, martedì 1 giugno 2021, registra 2.483 nuovi casi di Covid-19 e 93 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati sono diffusi da Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità sulla base dei dati forniti dalle Regioni. Ieri i casi segnalati erano stati 1.820, 82 i morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 221.818 tamponi. Il tasso di positività è all’1,1% a fronte del 2,09% di ieri. Ad oggi i positivi al Covid-19 in Italia sono 225.751. Finora, dall’inizio della pandemia, nel nostro Paese si sono registrati 4.220.304 contagi e 126.221 decessi, mentre 3.868.332 persone sono state dichiarate guarite.

Nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino Covid di oggi – ci sono stati nuovi 41 ingressi in terapia intensiva. Attualmente in Italia ci sono 6.192 pazienti ricoverati in ospedale per Covid e 989 (sotto quota mille dal 22 ottobre 2020, oltre 7 mesi fa) ricoverati in terapia intensiva col virus.

