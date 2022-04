Covid, Speranza: “La mascherina resta essenziale, sull’obbligo al chiuso decideremo dopo Pasqua”

Covid, Speranza: “Mascherina essenziale, sull’obbligo al chiuso decideremo dopo Pasqua”

“La mascherina resta essenziale, sull’obbligo al chiuso decideremo dopo Pasqua”: lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando della pandemia di Covid all’evento Sanità Pubblica e Privata: come Ripartire, organizzato da Rcs Academy e dal Corriere della Sera.

“La pandemia non è finita e ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma dobbiamo avere fiducia nella scienza” ha dichiarato il ministro.

“L’uso delle mascherine è e resta essenziale – continua Speranza – Se siamo in una fase diversa è grazie alla campagna di vaccinazione. A oggi abbiamo il 91,44% che ha fatto la prima dose di vaccino, e il 90% che hanno completato il primo ciclo e 39 milioni hanno fatto anche il richiamo. Inoltre, sta partendo in questi giorni anche il secondo booster per over 80 e fragili”.

Sull’obbligo dell’utilizzo della mascherine al chiuso, la cui scadenza è prevista per il 1 maggio, Speranza dichiara: “Al momento, le mascherine sono ancora obbligatorie al chiuso e le raccomandiamo all’aperto se ci sono assembramenti. Valuteremo la curva epidemiologica, ma dobbiamo ancora tenere alto il livello attenzione. Dopo Pasqua faremo una ulteriore valutazione e decideremo sull’utilizzo delle mascherine”.

Il ministro, poi, ha confermato che non sono state ancora prese decisioni sulla quarta dose del vaccino anti-Covid: “Nei mesi che ci separano da qui all’autunno valuteremo un ulteriore booster con i vaccini aggiornati per ulteriori fasce di cittadini, ma quali saranno queste fasce lo capiremo con gli scienziati”.