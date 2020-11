Covid, nuove zone rosse e arancioni: quali regioni cambiano “colore”

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato oggi, venerdì 13 novembre, che alcune regioni cambieranno “colore”, passando da una fascia di rischio all’altra. La decisione su quali siano queste regioni non è ancora ufficiale, ma si attende a breve la comunicazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la conferma del Cts. La scelta arriva dopo la cabina di regia tra governo, regioni e Comuni, che ha valutato i dati forniti dalle singole regioni.

Il numero delle Regioni in zona rossa aumenta di due: Campania e Toscana si aggiungono a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta. Cambiano anche le Regioni in zona arancione, che salgono a 9 con l’aggiunta di Emilia-Romagna, Friuli e Marche alle già note Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. Restano dunque in zona gialla solo 4 Regioni: Lazio, Veneto, Molise e Sardegna (oltre alla Provincia autonoma di Trento). Ecco la suddivisione completa delle regioni:

ZONA ROSSA: Campania, Toscana, Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta

ZONA ARANCIONE: Emilia-Romagna, Friuli, Marche, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria

ZONA GIALLA: Lazio, Veneto, Molise, Provincia autonoma di Trento e Sardegna

La decisione è stata adottata all’indomani delle ordinanze adottate da Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che hanno imposto nuove restrizioni. I governatori Zaia, Bonaccini e Fedriga hanno firmato provvedimenti molto simili che dispongono la chiusura dei negozi la domenica e centri storici “off limits”. I contenuti delle ordinanze si aggiungono alle restrizioni già previste per le zone gialle, come il coprifuoco dalle ore 22 e fino alle 5 del mattino. Le ordinanze, frutto del coordinamento tra le tre regioni, sono state adottate con il via libera del ministero della Salute.

