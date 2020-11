Covid, nuove misure in arrivo in Campania: zone rosse in alcune aree di Napoli e provincia

Covid, nuove misure in Campania: zone rosse in aree di Napoli e provincia

In attesa di una decisione del governo su un’eventuale passaggio della Campania da zona gialla a zona arancione o rossa, la Regione guidata da Vincenzo De Luca sta studiando proprio in queste ore l’introduzione di una serie di nuove misure restrittive per arginare i contagi da Covid-19. In serata, l’Unità di Crisi Regionale ha fatto sapere infatti che ieri al prefetto di Napoli è stato chiesto – e con lui anche il ministro dell’Interno e quello della Salute – di introdurre nuove restrizioni nelle aree di maggiore assembramento nel territorio di Napoli e della provincia. Ma non solo: proprio in queste ore si sta valutando anche l’introduzione di zone rosse nelle città della Campania dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità. Non si sa ancora quali saranno i comuni della Campania a essere sottoposti a nuove restrizioni. La decisione ufficiale, molto probabilmente, arriverà domani visto che sono ancora in corso le valutazioni dell’Unità di crisi regionale. Sul tavolo anche la possibilità, per le attività commerciali considerate non essenziali, di imporre una chiusura o una qualche forma di limitazione degli orari per i fine settimana.

