Covid: si va verso la riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni

Riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni. Nei prossimi giorni il Consiglio superiore della Sanità potrebbe decidere di cambiare in questa direzione le direttive per chi ha contratto il Covid (ieri sono stati 8.355 i positivi). La modifica alle regole sulla quarantena deve ancora essere approvata dal Ministero della Salute, ma si prevede una diminuzione dei giorni di isolamento da 7 a 5. I contagiati, se privi di sintomi da almeno 48 ore e negativi, potrebbero lasciare il proprio domicilio dopo 5 giorni dall’inizio della quarantena. Una misura per evitare di paralizzare il Paese in autunno, raggiungendo cosi la durata delle quarantene obbligatorie in Germania, Austria e Svezia. I contagiati spesso risultano positivi diversi giorni dopo il contagio, negativizzadosi in meno tempo di una settimana. L’accorciamento della durata d’isolamento obbligatoria metterebbe fine alle quarantene troppo lunghe, senza aumentare i rischi di contagio.