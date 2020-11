Covid, va a fare la spesa senza mascherina perchè negazionista: multata

Una negazionista del Covid è stata multata perché sorpresa in un mercato senza mascherina. La vicenda è avvenuta a Mondovì, in provincia di Cuneo, al mercato di piazza Ellero. Durante i controlli della polizia locale, la signora è stata sorpresa a fare la spesa senza il dispositivo di sicurezza. Fermata dagli agenti, che le hanno chiesto di indossare la mascherina, la donna ha risposto: “Non la porto e non ce l’ho neppure al seguito perché il Covid non esiste”. La donna è stata quindi multata per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. La sanzione è di 400 euro, ma potrebbe scendere a 280 se la signora dovesse pagare entro 5 giorni.

