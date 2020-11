Covid, Galimberti: “Il negazionismo è una forma di delirio e con i pazzi è difficile dialogare”

Covid, Galimberti: “Il negazionismo è una forma di pazzia”

“Il negazionismo è una forma di pazzia e con i pazzi non è facile ragionare”: non usa giri di parole il filosofo Umberto Galimberti che, ospite del programma televisivo Atlantide in onda su La7 nella serata di mercoledì 11 novembre, ha parlato di coloro che ancora oggi si ostinano a negare l’esistenza del Covid. Interrogato sull’argomento, Galimberti ha dichiarato che “i negazionisti hanno paura della paura”. Il filosofo poi si è corretto: “Più che paura provano angoscia per una situazione che non dà punti di riferimento e che fa anche delirare e io penso che i negazionisti siano deliranti”.

Secondo Galimberti quindi il negazionismo “è una forma un po’ elementare e non produttiva di contenere l’angoscia”. Nell’analizzare i fenomeni No Mask, No Vax e altri gruppi di complottisti, Galimberti dichiara: “Se c’è qualcosa di cui ho timore e c’è un gruppo all’interno del quale viene depotenziato questo timore è ovvio che io appartenga a questo gruppo se non ho altri strumenti per essere ragionevole”. Galimberti poi analizzato ulteriormente il fenomeno dei negazionisti dichiarando che “il negazionismo è una forma di pazzia e con i pazzi è difficile dialogare. Il suo modo di procedere nel ragionamento è da folle, è negare la realtà”. Citando Nietzsche, poi, il filosofo ricorda che “le menzogne a furia di essere ripetute risultano essere vere”.

Leggi anche: 1. La biologa Barbara Gallavotti: “I negazionisti sono in buona fede, c’è analogia con alcune forme di demenza” / 2. Chi c’è dietro i No Mask, il neo pericoloso movimento che se ne frega del contagio e si ispira ai No Vax / 3. Covid di testa, negazionisti no Vax a Roma: foto e video di una giornata folle

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti "Ho 35 anni, stavo bene. Poi Covid e terapia intensiva. Il mio compagno di stanza è morto" Dal cenone all’orario dei negozi: il governo studia le regole anti-Covid per il Natale Il virologo Pregliasco: "Prepariamoci alla terza ondata a febbraio"