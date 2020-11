Covid, morto campione di body building a Pompei

Aveva 45 anni il campione di body building morto di Covid a Pompei: istruttore di fitness, due lauree, Salvatore Solimeno è deceduto al Fatebenefratelli di Napoli dopo alcune complicazioni alle vie respiratorie. Il body builder gestiva una palestra molto frequentata a Pompei, dove abbinava l’insegnamento dell’attività fisica con indicazioni su una corretta nutrizione, e dove durante il lockdown aveva anche allestito un punto per eseguire test sierologici. In tanti si rivolgevano a lui per migliorare l’aspetto fisico, e dopo la chiusura imposta dalle misure anti Covid continuava a seguire a distanza i suoi allievi.

“In previsione della chiusura di palestre e centri sportivi e di un possibile lockdown, è importante non trovarsi impreparati. Il mio consiglio per il popolo del fitness è quello di approvvigionarsi di manubri, dischi, bilancieri, panchetta regolabile e tappetino, in modo da allenarsi anche se limitatamente in maniera completa. L’attività fisica e la buona alimentazione sono, come ripeto spesso, essenziali per vivere bene e in buona salute”, aveva scritto Solimeno su Facebook dopo la seconda serrata. Poi la positività al Coronavirus e il ricovero nell’ospedale napoletano, dove è deceduto addolorando tanti amici e atleti che aspettavano il suo ritorno in palestra. Secondo quanto riporta “Il Mattino” di Napoli, aveva una malattia congenita e di recente aveva avuto problemi respiratori.

