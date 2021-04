Covid Italia, bollettino oggi 26 aprile 2021: morti, contagi, guariti

In Italia oggi, lunedì 26 aprile 2021, si registrano 8.444 nuovi positivi e 301 morti. Ieri c’erano stati 13.158 nuovi casi e 217 morti. In totale sono stati effettuati 145.819 tamponi (ieri erano stati 239.482). Il tasso di positività è al 5,8 per cento rispetto al 5,49 per cento di ieri. Cala la pressione sugli ospedali: -13 pazienti in terapia intensiva, -27 i ricoveri nelle ultime 24 ore.

