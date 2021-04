Covid, le ultime notizie di oggi 26 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Da oggi, lunedì 26 aprile, in Italia tornano le zone gialle: ristoranti aperti anche a cena (solo con posti all’aperto), riaprono anche cinema e teatri e studenti in presenza in tutte le scuole di ordine e grado. Intanto prosegue, non senza difficoltà, la campagna vaccinale in Italia (Qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 26 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Salvini: “Cancelleremo il coprifuoco. Siamo con Draghi ma non muti né ipocriti” – “Da dentro cancelleremo il coprifuoco. Questo è l’impegno che mi sono preso”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta notturna su Facebook per la campagna nocoprifuoco che la Lega ha lanciato ieri. “Se siamo dentro questo governo possiamo modificare le scelte sbagliate di qualche ministro – ha detto inoltre -, da dentro si cambiano le cose e ci si impone per usare bene i fondi che arriveranno dall’Europa”.

“Siamo al governo leali con Mario Draghi ma non muti né zitti né ipocriti”. Per Salvini “si può con protocolli di sicurezza tornare alla vita e al lavoro, al chiuso e all’aperto, alle 10 del mattino e alle 10 di sera”. E ancora. “Avere più possibilità di vivere, uscire, respirare, lavorare, aiuta a difendersi meglio. I dati di oggi vedono fortunatamente aumentare i guariti, diminuire i morti. E domani grazie all’insistenza della Lega si torna ai criteri usati per mesi e mesi, quelli dei colori a seconda del rischio, e se va avanti anche questa settimana come previsto, tutta Italia la prossima settimana sarà gialla o bianca. Tenere chiusi palestre o piscine se non c’è un’emergenza o un motivo scientifico è una scelta solo politica. Gli italiani la libertà se la stanno conquistando soffrendo. Si parla di coprifuoco fino a luglio? Senza un motivo medico e scientifico è veramente fuori dal mondo”. Il leader della lega ha aggiunto “si dice no alle palestre e poi si ammassano migliaia e migliaia di studenti in metropolitana… Torniamo al buon senso”. Per contro, “se invece ritenete di andare avanti tutta la vita con il coprifuoco, non firmate. Però, se mezza Europa va in direzione della libertà e ritorno alla vita, perché in Italia qualcuno deve costringere a rimanere chiusi in casa?”.

LE NOTIZIE DI IERI

Speranza: “Da domani fiducia e prudenza, virus insidioso” – “A partire da domani dobbiamo avere un doppio atteggiamento: guardare da un lato con fiducia alle prossime settimane, ma è un atteggiamento che va accompagnato da grandissima prudenza. Il virus circola ed è un nemico ancora insidioso. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Domenica In. A proposito del coprifuoco, invece, il ministro ha affermato: “Vogliamo fare un passo alla volta. L’orario delle 22 individuato per il coprifuoco riduce mobilità. È una scelta che il governo, i tecnici e gli scienziati hanno deciso per spirito di cautela”. Speranza ha anche sottolineato che “nessuno si diverte a fare restrizioni o a chiudere le attività” aggiungendo che “se ci saranno le condizioni, io sarò il più felice di tutti a fare ulteriori passi avanti sul coprifuoco e sulle altre misure”.

L’Italia blocca gli arrivi dall’India – “Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana. Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio in India”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Nuovo record di morti in Brasile – Il Brasile ieri ha registrato 67.977 morti per Covid da inizio aprile, superando il record di marzo quando erano stati raggiunti 66.573 decessi attribuibili al Coronavirus. Lo rende noto il ministero della Salute brasiliano. Nell’ultima settimana sono stati registrati una media di 2.545 decessi quotidiani con oltre 60mila contagi.

Leggi anche: 1. Covid, caos nel governo sul coprifuoco. Gelmini: “Nessuna multa per chi torna dal ristorante dopo le 22”. Ma Sibilia la smentisce: “Evitiamo interpretazioni personali” / 2. Rapporto rischi-benefici del vaccino AstraZeneca: cosa dicono le ultime analisi dell’Ema / 3. Chiedere aperture è diventato “di destra”, affidarsi alle chiusure “di sinistra”: ma è un errore pericoloso

4. Spostamenti, coprifuoco, pass. Le faq sul decreto riaperture: cosa si può fare da lunedì / 5. Non ripetiamo gli errori dell’anno scorso: riapriamo, ma facciamo attenzione (di S. Mentana) / 6. Burioni: “Abbracci senza mascherina tra vaccinati, io e Zangrillo lo avevamo capito in anticipo”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 26 aprile 2021 Gianni Morandi: “Ho iniziato la riabilitazione. La mano non si muove, la strada è lunga” Covid, nuovi casi e morti: il bollettino del 25 aprile 2021