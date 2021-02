Secondo il bollettino di oggi, domenica 14 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.068 i nuovi casi, contro i 13.532 di ieri, e 221 i morti (ieri erano stati 311), a fronte di 205.642 tamponi effettuati (ieri erano stati 290.534). Il tasso di positività è in crescita al 5,3% (sabato era al 4,6%).

Le persone attualmente positive al Covid sono 402.783 (+1.370). Il bilancio delle vittime ammonta a 93.577 (+221) decessi. I guariti invece sono 2.225.519 (+9.469), per un totale di 2.721.879 (+11.068) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.449 sono ricoverati in ospedale, 2.085 (+23) necessitano di terapia intensiva, mentre 382.249 si trovano in isolamento domiciliare.