Secondo il bollettino di oggi, sabato 13 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.532 i nuovi casi, contro i 13.908 di ieri, e 311 i morti (ieri erano stati 316), a fronte di 290.534 tamponi effettuati (ieri erano stati 305.619). Il tasso di positività è al 4,65%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 401.413 (-761). Il bilancio delle vittime ammonta a 93.356 (+311) decessi. I guariti invece sono 2.216.050 (+13.973), per un totale di 2.710.819 (+13.532) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Degli attualmente positivi, 18.500 sono ricoverati in ospedale, 2.062 (-33) necessitano di terapia intensiva, mentre 380.851 si trovano in isolamento domiciliare.