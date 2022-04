Covid, Massimo Galli lancia l’allarme sulla variante Xe: “A rischio anche i vaccinati”

Covid, Galli: “Con la variante Xe a rischio anche i vaccinati”

“Con la variante Xe del Covid rischiano di più anche i vaccinati”: lo dichiara Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, in un’intervista a La Stampa.

Secondo l’esperto la ripresa dei contagi è dovuta “a tre varianti che si susseguono, anche perché non si fa sufficiente attenzione ai contagi. Omicron 1 è in via di rapida sostituzione da parte di Omicron 2 e poi le due si sono fuse nella nuova Xe, che potrebbe essere così diffusiva da sostituirle entrambe. Senza contare alcuni sintomi sospetti come le vertigini, che implicherebbero un interessamento neurologico da approfondire”.

Secondo Massimo Galli la variante Xe è nata “probabilmente dall’infezione concomitante di Omicron 1 e 2 in qualche organismo dove hanno ricombinato le loro caratteristiche genetiche in una sottovariante”.

“La grande platea di vaccinati e di guariti favorisce la selezione di sottospecie, seppur in un quadro di mutazioni casuali – continua l’infettivologo – Si tratta di continui minimi cambiamenti, già si annuncia la Xj, che portano a riflettere”.

“Da un lato potremmo essere sulla strada della minore patogenicità del virus. Dall’altro si registra una maggiore capacità di diffusione delle sottovarianti e di conseguenza una riduzione della forza protettiva dei vaccini verso l’infezione. Questo per fortuna non si associa a una diminuzione altrettanto cospicua nei confronti della malattia grave”.

Secondo Galli con la nuova variante del Covid “rispetto a prima rischiano di più anche i vaccinati, poi dipende molto di chi si tratti. Xe è quasi un virus nuovo rispetto a quello per cui i vaccini sono stati creati per cui, in particolare nei soggetti anziani e fragili, si possono verificare più difetti della protezione, anche dopo la terza dose”.

Sulla quarta dose del vaccino, invece, Galli afferma che servirà “certamente per i fragilissimi, forse per gli anziani” sottolineando però che “non è detto che sia utile a tutti”.