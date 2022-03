Covid, le nuove misure: cosa cambia e il programma delle riaperture

Il 31 marzo scadrà lo stato d’emergenza e con esso molte delle restrizioni di questi mesi di pandemia, nonostante nelle ultime settimane il Covid abbia ripreso a correre. Oggi il governo Draghi varerà il nuovo decreto con la road map sulle riaperture. Il programma della giornata prevede prima la riunione della cabina di regia alle 10,30 a Palazzo Chigi, poi il Consiglio dei ministri.

Saranno previste graduali riaperture, a cominciare dal primo aprile, quando il Super Green Pass non sarà obbligatorio per andare a lavorare. Non ci sarà bisogno nemmeno del Green pass base per soggiornare in hotel o fare sport. Mentre la Certificazione verde a livello base resterà in vigore per bus, metro, treni e aerei. E non servirà per le attività all’aperto: bar, ristoranti, spettacoli e feste. Queste alcune delle principali novità che dovrebbero entrare nel decreto del governo.

Ovviamente se la situazione dovesse peggiorare, si potrà sempre tornare indietro e adottare nuovamente misure più restrittive. I segnali di una possibile quinta ondata infatti ci sono, come l’aumento dei contagi e l’indice Rt sopra l’1. Le Regioni chiedono che le mascherine vengano sempre tenute al chiuso (la Ffp2 per i mezzi di trasporto) e all’aperto in caso di assembramenti. Nei luoghi di lavoro basteranno le chirurgiche. Per quanto riguarda il certificato verde, si parla di una “rimodulazione graduale”. Il Green Pass potrà essere eliminato per accedere alle attività all’aperto, come bar e ristoranti. Le Regioni però chiedono che nei contesti a rischio assembramenti, come gli stadi e i concerti, si mantenga il certificato base.

Il governo inoltre punta ad eliminare del tutto il Super Green Pass, che ad esempio non sarà necessario per lavorare neanche per gli over 50 (che hanno comunque l’obbligo di vaccinarsi). Basterà infatti quello base per svolgere praticamente tutte le principali attività al chiuso, compreso andare al ristorante. Come detto, si punta ad eliminare del tutto il Green pass per accedere agli hotel. Come spiega Repubblica, non è escluso che in Cdm ci sia chi chiederà di togliere del tutto il pass per entrare nei negozi. Oltre a quelli di beni essenziali, dove già funziona così.

Allo stadio, che tornerà a capienza piena, si entrerà con mascherina e Green Pass base. Le Regioni chiedono anche di passare alla cadenza settimanale per il bollettino dei contagi. E di lasciare in quarantena soltanto i positivi sintomatici. Mentre per le mascherine, chiedono che restino obbligatorie al chiuso, al lavoro e nei luoghi affollati, in questo caso anche all’aperto. Mentre su bus, metropolitane, aerei e treni secondo gli enti locali si dovrebbe poter salire solo con la Ffp2. Ricapitolando, questo il cronoprogramma delle riaperture:

dal primo aprile stop al Green pass rafforzato nei luoghi all’aperto, nei ristoranti, nei bar, nei negozi e negli hotel; il governo potrebbe toglierlo anche dal lavoro già in questa data, lasciando quello base;

stop al Green pass rafforzato nei luoghi all’aperto, nei ristoranti, nei bar, nei negozi e negli hotel; il governo potrebbe toglierlo anche dal lavoro già in questa data, lasciando quello base; dal primo maggio stop al certificato nei luoghi al chiuso; in questa data potrebbe anche arrivare, invece che il 15 maggio, lo stop all’obbligo di mascherine nei trasporti pubblici;

stop al certificato nei luoghi al chiuso; in questa data potrebbe anche arrivare, invece che il 15 maggio, lo stop all’obbligo di mascherine nei trasporti pubblici; dal 15 giugno stop all’obbligo vaccinale e stop totale al Green pass sul lavoro.

