Caos vaccini, Burioni: “Prossimamente dosi secondo il segno zodiacale e richiami in base all’ascendente”

Covid, Burioni: “Prossimamente vaccini secondo il segno zodiacale”

Il virologo Roberto Burioni critica nuovamente governo e Cts sul caos dei vaccini anti-Covid e questa volta sceglie l’ironia per sottolineare il disastro comunicativo delle autorità, sanitarie e non.

Sul suo profilo Twitter, infatti, l’esperto ha scritto: “Prossimamente vaccini secondo il segno zodiacale. E per il richiamo? Ovvio, si guarda l’ascendente. E se qualcuno ha dubbi è un no-vax”.

Prossimamente vaccini secondo il segno zodiacale. E per il richiamo? Ovvio, si guarda l’ascendente. E se qualcuno ha dubbi è un no-vax. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 15, 2021

Cronaca / Burioni a TPI: “È folle che il governo non spieghi una grave sospensione come quella di AstraZeneca” Cronaca / Vaccinopazzia: l’Aifa dà l’ok al mix vaccinale, già in uso in altri Paesi, ma Ema difende AstraZeneca

Già nei giorni scorsi il virologo aveva criticato governo e Cts per l’assenza di comunicazioni dopo lo stop del vaccino AstraZeneca agli under 60 e la decisione di inoculare un vaccino diverso ai giovani che avevano ricevuto la primo dose del siero anglo-svedese.

In un’intervista a TPI, inoltre, Burioni aveva dichiarato: “Si può fare qualsiasi scelta, se ovviamente si è convinti di una cosa, ma bisogna in primo luogo comunicarla”, sottolineando che le decisioni contraddittorie su AstraZeneca hanno finito per spaventare quelli che “fino a ieri avevano più fiducia nel sistema” per la “gioia dei no-vax”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO