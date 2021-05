COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 24 MAGGIO 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 2.490

Decessi: 110

Tamponi effettuati: 107.481

Terapie intensive: – 28

Tasso di positività: 2,3%.

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 276.439

Casi totali: 4.194.672

Decessi: 125.335

Guariti: 3.792.898

Il Covid in Italia: bollettino di oggi 24 maggio 2021

Il bollettino Covid di oggi, lunedì 24 maggio 2021, registra 2.490 nuovi casi di Covid-19 e 110 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati sono diffusi da Ministero della Salute e Istituto Superiore della Sanità sulla base dei dati forniti dalle Regioni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 107.481 tamponi e 7.032 persone sono state dichiarate guarite. Il tasso di positività è a 2,3% a fronte del 2,2% di ieri, quando erano stati segnalati 3.995 nuovi casi.

Ad oggi i positivi al Covid-19 in Italia sono 276.439. Finora, dall’inizio della pandemia, nel nostro Paese si sono registrati 4.194.672 contagi e 125.335 decessi, mentre 3.792.898 persone sono state dichiarate guarite.

Nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino Covid di oggi – ci sono stati 48 nuovi ingressi in terapia intensiva. Attualmente in Italia ci sono 266.107 persone in isolamento domiciliare, a fronte di 8.950 pazienti ricoverati in ospedale per Covid e 1.382 ricoverati in terapia intensiva col virus.

