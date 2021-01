Cortina, battibecco in strada contro un No mask: insulti e parolacce | VIDEO

Per le strade innevate di Cortina d’Ampezzo, sulle Dolomiti, un gruppo di ragazzi si è scontrato. L’oggetto del contendere? L’uso della mascherina.

Un uomo infatti pretendeva di andare in giro senza protezione, andando contro il decreto che indica la mascherina come obbligatoria anche all’aperto.

Nel video si sentono insulti, parolacce e si vedono spintoni, solo perché il ragazzo responsabile e attento alle regole chiede di indossare il Dpi in sua presenza.

Il signore senza mascherina in questione fa parte dei No Mask, movimento di negazionisti che non crede all’esistenza e alla diffusione del Coronavirus.

