Coronavirus, le zanzare lo trasmettono? Gli scienziati: “No, ma meglio evitare punture”

Coronavirus, zanzare lo trasmettono? Scienziati: “No, ma evitare punture”

È la domanda dell’estate: le zanzare trasmettono il Coronavirus? In queste settimane, molti esperti si sono pronunciati sul tema, chiarendo senza alcun dubbio che no, non è possibile che un insetto potenzialmente infetto possa contagiare l’uomo semplicemente attraverso una puntura. Ma nonostante ciò, negli ultimi giorni una nota della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) ha raccomandato che è sempre “meglio evitare di essere punti”. Il motivo? Le punture di insetto possono sempre essere associate ad altri problemi di salute.

La Fnomceo, pur ricordando che l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha già fatto chiarezza sul tema anticipando i risultati di uno studio italiano che escludono la possibilità di una trasmissione del Covid-19 attraverso la puntura di zanzara, invita comunque i cittadini a essere prudenti. Citando anche ciò che ha spiegato Chelsea Gridley-Smith, direttore della salute ambientale presso la National Association of County and City Health: “L’attenzione alla risposta al Coronavirus ha portato a una riduzione dei servizi di controllo dei parassiti, insieme a una capacità più limitata di eseguire dei test su campioni di zanzare e zecche per valutare la presenza di agenti che possano causare delle malattie”. Il problema, dunque, è che in molti luoghi – anche in Italia – a causa dell’emergenza non è stato possibile dedicare molto tempo all’attività di disinfestazione. Con il rischio che le zanzare, come altri insetti, proliferino di più in questa calda estate.

