Novanta giorni con il Coronavirus: il dramma della Val Seriana | VIDEO

Coronavirus, il video che racconta il dramma nella Val Seriana

Un video per raccontare il dramma vissuto negli ultimi tre mesi in Val Seriana, una delle zone della Lombardia (in provincia di Bergamo) e del Paese più duramente colpite dall’epidemia di Coronavirus. Lo ha realizzato la testata online locale Valseriana News, alternando le voci degli esponenti del mondo della politica e delle istituzioni a quelle della gente comune e di chi ha vissuto la pandemia in prima persona. Il filmato, firmato da Diego Percassi e Gessica Costanzo, è un memoriale – fanno sapere gli autori – “per non dimenticare” e “continuare a dare voce” a quanto accaduto in 90 giorno. Era il 23 febbraio 2020, a due giorni dal paziente zero di Codogno, quando furono scoperti i primi due casi positivi al Cocid-19 all’ospedale di Alzano Lombardo. “Da quella data – spiegano da Valseriana News – la vita dei cittadini della Valle e dell’intera provincia di Bergamo, la più martoriata d’Italia, è cambiata per sempre”.

