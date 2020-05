Coronavirus, Capua: “Il vaccino non frenerà la pandemia”

“Non sarà il vaccino che ci porterà fuori dal Coronavirus, dovrà essere sperimentato per molto tempo e con attenzione affinché possa essere veramente sicuro”, lo ha detto nel corso del programma di Martedì la virologa Ilaria Capua, frenando gli entusiasmi sulla possibilità di trovare un rimedio al virus già entro l’autunno. “Ognuno di noi è un tassello contro il contagio. Il virus si trasmette tramite i raggruppamenti di persone quindi il distanziamento fisico è una barriera e poi bisogna lavarsi le mani”, ha detto la virologa in collegamento con il programma di La7, sottolineando quanto noto ormai dall’inizio dell’epidemia: saremo noi cittadini a dover prestare attenzione affinché il virus non dilaghi nuovamente.

Buone notizie potrebbero però arrivare a breve: “Se in questo fine settimana la situazione sarà sotto controllo, gioiamo ma non allentiamo, lo potremo fare solo tra qualche settimana”, ha concluso Capua. Intanto, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Italia ad oggi sono 98.467 le persone ammalate, a fronte di 29.315 morti e 85.231 guariti, per un totale di 213.013 casi accertati. Il bilancio globale dei morti, invece, ha superato quota 250mila, salendo a 251.059, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Dalla Francia arriva la notizia che l’epidemia si è diffusa in Europa ben prima di febbraio 2020.

