Sposo positivo durante il matrimonio: in isolamento centinaia di invitati

Coronavirus, lo sposo è positivo: persone in isolamento dopo le nozze a Latina

Un altro matrimonio in epoca Covid che termina con una quarantena di gruppo: questa volta l’episodio ha coinvolto uno sposo di Latina risultato positivo dopo aver celebrato le nozze. Il risultato? Quarantena per un centinaio di persone, nella speranza che siano state rispettate le misure di sicurezza e che nessuno sia stato contagiato a sua volta. Nella giornata di ieri, ad Aprilia (Latina) sono stati registrati due nuovi casi di contagio da Coronavirus, uno dei quali proprio il neosposo. Pare che l’uomo sia stato di recente in Sardegna, forse per festeggiare l’addio al celibato. Ricostruendo l’elenco degli invitati al matrimonio, ognuno dei partecipanti è stato contattato e invitato a non lasciare la propria abitazione per i prossimi giorni, in attesa dei risultati del tampone. In città sono stati segnalati 11 contagi a catena, dati che tornano ad allarmare e il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha rivolto un appello ai giovani invitando alla prudenza e al rispetto delle regole.

