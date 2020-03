Rettore Università Perugia: “Quando tutto sarà finito faremo una festa pazzesca”

Il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, ha inviato un commovente messaggio video agli studenti durante una lezione a distanza nei giorni in cui le attività didattiche sono sospese per l’emergenza Coronavirus. “Vi chiedo comprensione, solidarietà, vi chiedo un aiuto, che può essere quello di sollecitare le cose che possiamo fare in più”, ha detto il rettore commosso nel video, diventato virale sui social. “Siamo a disposizione, vi vogliamo bene, siete la nostra risorsa più importante, quindi forza, vi voglio determinati, ottimisti e convinti che se siamo insieme a combattere questa situazione, ne usciremo presto”, continua Olivero. E poi la promessa che ha fatto divertire tutti: “Vi prometto che organizzerò una festa pazzesca, vi voglio tutti ubriachi, tutti a pomiciare sui pratini, mi ubriacherò anche io. E diremo che ce l’abbiamo fatta: siamo un grande popolo, una grande comunità. Vi prometto che ce la faremo”.

Leggi anche:

1. Decreto coronavirus: le misure del governo su scuole, università e sport 2. Coronavirus, 80 studenti si laureano via Skype all’Università di Pavia

3. Coronavirus, l’Italia supera 3mila morti: più della Cina e di tutti gli altri Paesi del mondo 4. “Un ospedale per i malati ci sarebbe: il Forlanini, ma la Regione lo ha bloccato”. Parla il prof Martelli

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti È morto Alberto Arbasino, aveva 90 anni Quali sono i farmaci utili contro il Covid-19? Morto a Roma un ragazzo di 34 anni. Il padre: "Era sano e non fumava"