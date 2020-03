Coronavirus, pranzo tra balconi a Porto San Giorgio

Una foto simbolo dei giorni di quarantena da Coronavirus circola in queste ore su tutti i social, e ritrae due vicini di casa a pranzo sullo stesso tavolo, ma ognuno dal proprio balcone: è accaduto a Porto San Giorgio, nelle Marche, dove due signori hanno appoggiato la tavola alle estremità dei due balconi e hanno lasciato che rimanesse sospesa, come fosse un ponte tra le proprie case, brindando insieme durante il solenne pranzo della domenica. Un modo originale per stare insieme senza infrangere le norme per il contenimento del Coronavirus e mantenere le distanze.

L’immagine è stata condivisa dalla pagina Facebook “Visit Porto San Giorgio” ed è diventata subito virale: un altro scatto che mostra come i balconi siano il simbolo della socializzazione e del modo di stare insieme degli italiani durante la quarantena, “ai tempi del Coronavirus”.

