Coronavirus, positivo viene sorpreso mentre fa la spesa al supermercato

Un uomo, che era risultato positivo al Coronavirus e al quale era stato imposto l’isolamento domiciliare, è stato sorpreso in un supermercato mentre faceva la spesa, noncurante del suo stato di salute, ma soprattutto del rischio di poter contagiare altre persone. La vicenda è avvenuta nella giornata di martedì 10 marzo a Sciacca, in provincia di Agrigento, in Sicilia. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Sicilia, l’uomo sarebbe un inserviente dell’ospedale di Sciacca.

La persone è attualmente indagata dalla Procura, che ha aperto un’inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte dal governo per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus in Italia. L’inchiesta sarebbe nata dopo una denuncia e la magistratura ha avvisato del caso l’autorità sanitaria. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punita con una condanna punibile fino a 12 anni di carcere, mentre l’inosservanza delle normative contenute nel Dcpm, promulgato lo scorso 9 marzo dall’esecutivo, prevede l’applicazione di sanzioni fino a 206 euro e la reclusione fino a 3 mesi.

In queste ore, le autorità sono alle prese con diverse violazioni delle normative contenute nel Dcpm. Tra quelle più singolari, figura senza dubbio la vicenda, avvenuta a Torino, che ha visto protagonista un 33enne, il quale è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione perché alla ricerca di una prostituta con la quale trascorrere la serata.

