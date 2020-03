Coronavirus, troppi morti a Piacenza: nel forno crematorio cento bare accatastate

Dopo le bare di Bergamo, un’altra drammatica immagine che fa comprendere l’entità dell’epidemia di Coronavirus arriva da Piacenza. Nella provincia emiliana – che finora ha registrato 314 vittime da Covid-19 – sono un centinaio le bare accatastate negli spazi adiacenti al forno crematorio, che riesce a occuparsi quotidianamente di 12-13 cremazioni al massimo, ma i feretri che arrivano sono 20-25 al giorno: praticamente il doppio.

La notizia è stata pubblicata dal quotidiano Libertà, che mostra la foto delle centinaia di bare accatastate in quella che di solito è la “Sala del congedo”. “Se non ci verranno concesse deroghe che abbiamo richiesto si rischia il collasso”, hanno spiegato i responsabili della struttura. “Inizialmente abbiamo dato una mano a Bergamo e Brescia, ricevendo salme anche da lì, ma non potremo più farlo: temo, però, che anche limitandoci ai soli piacentini la situazione non migliorerà”.

