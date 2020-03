La petizione contro Barbara D’Urso raggiunge 32mila firme

La petizione online contro il programma di Barbara D’Urso, lanciata dopo la recita della preghiera “Eterno Riposo” in diretta su Canale 5, ha superato le 32mila firme. Il numero di sostenitori è visibile sulla piattaforma Change.org, che ha appoggiato la raccolta firme “Cancellare il Programma della D’Urso”, in cui si chiede appunto che la trasmissione dove è andato in onda il “duetto” con Salvini per commemorare le vittime di Coronavirus, “Live Non è la D’Urso”, sia “cancellata definitivamente”. “Questa volta ha superato il limite”, spiega sul portale il promotore della petizione, Mattia Mat. “Ricordiamoci che l’Italia è un Paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti”.

Per molti firmatari, mettendo in scena su una tv commerciale e nel corso di un programma che trasmette contenuti trash un momento religioso intimo e solenne, la conduttrice tv e il leader della Lega hanno fatto “uso blasfemo della preghiera”, strumentalizzata per fini di propaganda.”Basta con questa tv spazzatura. È il momento di cambiare l’intrattenimento televisivo”, scrive un firmatario. “Ritengo che sia un programma televisivo retrogrado e di cattivo gusto con immotivate ingerenze religiose e politiche”, commenta un utente. “Questo degrado culturale è inaccettabile”, scrive ancora un altro sostenitore.

