Coronavirus, Salvini e Barbara D’Urso pregano in diretta l’eterno riposo per i morti | VIDEO

Coronavirus, Salvini e D’Urso pregano in diretta l’eterno riposo per i morti | VIDEO

Matteo Salvini e Barbara D’Urso recitano in diretta l’eterno riposo per i morti del Coronavirus nel corso dell’ultima puntata di Live non è la D’Urso. La preghiera della conduttrice partenopea e del leader della Lega ha lasciato stupiti i telespettatori.

Salvini ai microfoni di Barbara D’Urso dice: “Mi tolgo dieci secondi per dedicare un pensiero ai diecimila italiani morti”. E così l’ex ministro dell’Interno ha chiesto alla padrona di casa un minuto di raccoglimento e la possibilità di recitare l’eterno riposo per le 10 mila vittime del Coronavirus. Barbara D’urso ha accolto la richiesta del suo ospite e si è unita alla preghiera: “Se vuoi lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario. Non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo”. E Salvini replica: “Siamo in due Barbara”.

Sui social gli utenti si sono scatenati con i commenti. In tanti chiedono maggiore rispetto per le vittime. E scrivono: “Pensavamo di averle viste tutte in tv”.

