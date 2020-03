Coronavirus, l’avvertimento del parroco: “Se non state in casa vi sparo dal campanile”

“Restate in casa. Se vi vedo passeggiare inutilmente per il quartiere, vi sparo con la carabina dal campanile e vi azzoppo”. A pronunciare queste dure e decise parole sarebbe stato il parroco di Maria Madre della Chiesa, parrocchia del quartiere Casazza a Brescia, in un messaggio vocale. Brescia è senza dubbio uno di quei comuni in cui l’emergenza Coronavirus è più grave, ma certo i cittadini non si aspettavano di ascoltare un messaggio del genere da parte di Don Massimo, il quale sarebbe finito in una chat privata e ristretta per poi essere divulgato anche ad altre persone.

A riportare la notizia Il Giornale di Brescia. Il sacerdote ha dichiarato di non essere l’autore dell’audio, ma alcune fonti interne alla diocesi confermano invece che sia stato proprio Don Massimo a registrarlo. La nota audio sarebbe stata inviata “in tono scherzoso ad alcuni catechisti” al fine di invitarli a non lasciare le proprie abitazioni se non in caso di estrema necessità.

