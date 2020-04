Ordinanza di Fontana: in Lombardia le librerie e le cartolerie rimarranno chiuse

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza, nella quale si stabilisce che il commercio al dettaglio di libri e articoli di cartoleria “è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati”.

La riapertura di librerie e cartolerie era stata prevista, dal prossimo martedì 14 aprile, dal nuovo DPCM firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale aveva voluto accogliere le numerose sollecitazioni sul punto. Il Presidente della Regione Lombardia, come sua facoltà, ha invece inasprito le misure preventive rispetto a quelle decise dal Governo, lasciando chiuse librerie e cartolerie.

L’ordinanza regionale, invece, conferma l’apertura dei negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini. Confermata anche la chiusura per gli alberghi, gli studi professionali, i mercati all’aperto e di tutte le attività non essenziali. Confermato anche il discusso obbligo di indossare la mascherina (o di coprire bocca e naso con sciarpe o foulard) quando si esce di casa, nonché la possibilità di consegne a domicilio.

