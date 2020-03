Coronavirus, scritta polemica sui tamponi a Nembro

“Politici (Cancelli*) e calciatori siete a fare i tamponi?! Quindi i nostri padri, zii e nonni sono c*****ni”, recita la scritta apparsa sulla facciata del municipio di Nembro, in Val Seriana, comune nella provincia di Bergamo con la più alta percentuale di pazienti contagiati da Coronavirus. La scritta sul municipio di Nembro è stata notata nella mattinata di giovedì 26 marzo.

Come rivelato nella nostra inchiesta una nota riservata dell’Istituto Superiore di Sanità – che noi di TPI abbiamo potuto visionare – evidenziava, già lo scorso 2 marzo , “l’incidenza di contagi da Covid-19 nei comuni bergamaschi di Alzano Lombardo e Nembro, e anche in quello bresciano di Orzinuovi, raccomandandone l’isolamento immediato e la chiusura, con la creazione di una zona rossa come quella di Codogno”. Ciò tuttavia non è mai avvenuto. E tutt’oggi quell’area è il focolaio principale che ha fatto diventare Bergamo il lazzaretto d’Italia. (L’inchiesta completa)

(*Claudio Cancelli è il sindaco di Nembro, ndr)

