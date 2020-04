Lamezia Terme: folla ai funerali di un 51enne nonostante i divieti per il Coronavirus | VIDEO

Lamezia Terme: folla ai funerali di un 51enne nonostante i divieti per il Coronavirus

A Lamezia Terme, in Calabria, precisamente nel quartiere “Ciampa di Cavallo”, nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, si sono svolti i funerali di un 51enne, che ha visto la partecipazione di una vera e propria folla noncurante delle disposizioni anti-Coronavirus che vietano, tra le altre cose, gli assembramenti di persone. Le immagini, che in breve tempo hanno fatto il giro del web, mostrano decine di persone mentre si riuniscono fuori dall’abitazione dell’uomo deceduto nella giornata di venerdì 17 aprile per cause naturali, mentre lavorava all’interno di un negozio di ortofrutta situato in via del Progresso.

Nel filmato si vedono diverse persone di etnia rom, a cui l’uomo apparteneva, che porgono l’estremo saluto al defunto, la cui bara è portata in spalle da almeno 6 persone, con applausi e il tradizionale lancio di palloncini bianchi nel cielo che viene effettuato a ogni funerale rom. Un vero e proprio rito in stile “Casamonica“, che ha provocato lo sdegno degli abitanti di Lamezia Terme e non solo. L’episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine, impegnati a identificare i responsabili, i quali ora rischiano una denuncia per aver violato le disposizioni anti-Coronavirus.

