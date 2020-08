Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 248.229 persone, provocando 35.166 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 4 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio a Porcari (Lucca): positivo anche un consigliere comunale – Focolaio di Coronavirus in Toscana, nella città di Porcari, in provincia di Lucca. Dopo che un 74enne era stato ricoverato in ospedale per Covid, ieri si è scoperto che a risultare positivo al tampone è stato anche suo figlio. Si tratta di Alessio Gigli, 39 anni, consigliere comunale del piccolo paese. Positivi anche la madre e una vicina di casa. Le autorità sanitarie stanno tracciando tutti i contatti dei positivi per attivare i test e le eventuali misure di quarantena.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Speranza, Cts a lavoro su distanziamento in aereo –“Il Comitato Tecnico Scientifico è a lavoro su questo e io ho espresso una posizione molto chiara, che nei verbali precedenti si può riscontrare”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ha risposto così, a margine della presentazione dei risultati dei test sierologici, a chi chiedeva se fosse sua intenzione rivedere la capienza di passeggeri a bordo degli aerei.

1,4 milioni di italiani hanno sviluppato anticorpi: il 2,5% della popolazione – Sono un milione e 482mila le persone risultate con IgG positivo, cioè quelle che hanno sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus. Gli italiani entrati in contatto con il Covid-19 sono dunque sei volte di più rispetto al totale dei casi registrati ufficialmente. Si tratta dei primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul sarsCov2 illustrati da ministero della Salute e Istat. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Il bollettino della protezione civile – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.474 (- 18 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 159 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 248.229. Tra ieri e oggi si segnalano 12 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.166. I guariti sono 200.589 (+ 129 rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 734 (+26), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.699 (-37) e quelli in terapia intensiva sono 41 (-1). Oggi sono stati effettuati 24.036 tamponi, a fronte dei 43.269 di ieri. Qui il bollettino

Salvini: “Mascherina in luoghi chiusi serve” – “La mascherina quando serve va messa, ad esempio nei luoghi chiusi e nei treni. Dico ai giovani di usare la testa”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista a Start, in onda su SkyTg24. Le parole di Salvini arrivano il giorno seguente le polemiche provocate da un intervento dello stesso leader del Carroccio a Milano Marittima in cui rivolgendosi a un giovane aveva dichiarato: “Puoi toglierti la mascherina se vuoi”.

La virologa Ilaria Capua: “Un altro crollo sanitario è possibile, ecco come evitarlo” – In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, la virologa Ilaria Capua ha lanciato l’allarme su un possibile crollo del sistema sanitario italiano causato da una possibile seconda ondata del Covid-19. “L’ombra di una seconda ondata inquieta molti e per questo è bene intendersi. Quando si parla di seconda ondata ci riferiamo a un aumento rapido, esponenziale e continuo del numero di pazienti che farebbero ricorso alle terapie intensive, tanto da determinarne il sovraccarico e quindi il crollo. È possibile che questo accada? Sì – scrive l’esperta – È possibile evitarlo? Sì”. Per farlo, secondo la Capua, basta seguire tre regole facili: “tenersi il più lontano possibile dagli altri, tenersi le mani pulite e utilizzare delle barriere per separare il più possibile il proprio muso dall’esterno”.

Obbligo di mascherine fino a ferragosto, ma si va verso la proroga – Fino al 15 agosto sarà obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico. È quanto stabilito da una nuova ordinanza, firmata dal ministro della Salute Speranza, il quale ha scritto sul suo profilo Facebook: “È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato un’ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine. Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus”. Secondo fonti del governo, tuttavia, l’obbligo sarà molto probabilmente prorogato attraverso il nuovo Dpcm in cui dovrebbero essere confermate le linee guida attualmente in vigore per contrastare il contagio da Coronavirus.

