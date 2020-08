Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando circa 680mila morti. Il maggior numero di contagi è stato registrato finora negli Stati Uniti e in Brasile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 4 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Trump: “Lockdown permanente non è percorribile” – “Un lockdwon permanente contro il Covid-19 non è una strada percorribile”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un briefing sulla pandemia del nuovo coronavirus. “Il lockdown non previene i contagi e lo dimostra ciò che avviene in altri Paesi”, ha aggiunto.

Ore 06.30 – Brasile: in 24 ore 556 morti e 16.476 nuovi casi – Nelle ultime 24 ore in Brasile sono stati registrati 556 decessi per Covid-19 e 16.476 nuovi contagi. Lo rende noto il Consiglio nazionale degli assessorati alla Salute (Conass). Il bilancio totale è di oltre 2,75 milioni di casi e 94.660 morti.

Ore 06.00 – In America Latina e Caraibi oltre 5 milioni di casi – I casi di coronavirus in America Latina e nei Caraibi hanno superato quota 5 milioni, di cui oltre la metà in Brasile. Il conteggio è della Afp, secondo cui i morti nella Regione sarebbero oltre 200mila. Il solo Brasile registra oltre 2,75 milioni di contagi e 94.660 decessi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms: “Completati lavori in Cina per avvio indagini” – La missione dell’Oms, iniziata il 7 luglio in Cina per gettare le basi per un’indagine che faccia luce sulle origini della pandemia di Coronavirus, “ha terminato i suoi lavori preparatori”. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus aggiungendo che “gli studi epidemiologici inizieranno a Wuhan” dove ha avuto origine l’epidemia per “identificare la potenziale fonte di infezione dei primi casi”.

Oms: “Ricetta magica potrebbe non arrivare mai” – Potrebbe non esserci mai la “ricetta magica”, la panacea contro il Covid-19: lo afferma il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Un certo numero di vaccini sono al momento nella fase tre delle sperimentazioni cliniche e tutti speriamo di avere una serie di vaccini efficati che possano aiutare a prevenire le persone dal contagio” ha dichiarato il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Tuttavia – ha proseguito – al momento non c’è il ‘silver-bullet’, la pallottola d’argento, e potrebbe non esserci mai”.

Usa: più di 47mila casi nell’ultimo giorno – Mentre nel mondo sono stati superati i 18 milioni di casi con oltre 680mila decessi, negli Usa l’epidemia sembra non fermarsi più. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, infatti, nelle ultime 24 ore negli States sono stati registrati più di 47mila casi di contagio e 515 morti da Coronavirus. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il Paese più colpito dalla pandemia con 4,6 milioni di persone contagiate dall’inizio dell’epidemia e 154.834 morti.

