CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 247.158 persone, provocando 35.132 morti. La curva epidemica è in ribasso rispetto al picco raggiunto tra marzo e aprile, ma il Covid-19 continua a registrare numeri crescenti in altre parti del mondo, in primis Usa e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 31 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,15 – Roma, test sierologici anche in stazione bus di Anagnina – Sono iniziati i test per chi arriva dalla Romania, Bulgaria e Ucraina presso il terminal dei bus di Tiburtina e presto inizieranno i test di sieroprevalenza anche presso la stazione dei bus di Anagnina (Asl Roma 2). Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Per coloro che sono giunti a Roma da questi Paesi con mezzi propri o con altri vettori, da domani sarà disponibile, inoltre, il drive-in del Forlanini (piazza Carlo Forlanini – Asl Roma 3)”, aggiunge D’Amato osservando che “questa è una misura di potenziamento per aumentare i livelli di prevenzione assieme all’istituto della quarantena. E’ una modalità che abbiamo già sperimentato con altre comunità di stranieri presenti a Roma e che ha dato buoni risultati. L’obiettivo primario rimane quello di difendere Roma e il Lazio”.

Ore 06,30 – Marche, 45 giorni senza vittime – Quello di ieri è il quarantacinquesimo giorno consecutivo senza vittime nelle Marche: lo si apprende dal terzo e ultimo bollettino quotidiano del Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria. Dall’inizio della crisi pandemica, le vittime restano 987, 50 delle quali senza malattie pregresse: 589 uomini e 398 donne, con un’età media di 80 anni e mezzo. In provincia di Pesaro-Urbino sono morte finora 523 persone, in provincia di Ancona 214, in quella di Macerata 164, 65 nel Fermano e 13 nel Piceno; nel bilancio dei morti per il ‘Covid-19’ ci sono anche 8 persone che non risiedevano nelle Marche.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione civile del 30 luglio – Secondo il bollettino della Protezione civile, al 30 luglio risultano essere 12.230 le persone attualmente positive (-386 rispetto al giorno precedente), mentre sono 199.796 i guariti (+765) e 35.132 morti (+3) per un totale di 247.158 casi registrati finora in Italia (+386 rispetto al giorno precedente). I ricoverati con sintomi sono 748 (+17), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.435 (-412) e quelli in terapia intensiva sono 47 (+9).

Spallanzani, parte la sperimentazione del vaccino sull’uomo: 45 volontari – All’istituto Spallanzani di Roma inizia la sperimentazione del vaccino sull’uomo, dopo mesi di test sugli animali. Inizierà adesso una fase di reclutamento di 45 volontari. Questi i requisiti: giovani fino a 55 anni e sani. I volontari verranno divisi in tre gruppi, con una somministrazione che avverrà secondo un ciclo di 2,7,15 e 30 giorni per i primi tre pazienti, poi con gli altri 12 di ogni gruppo. Se i test andranno bene e non ci saranno complicazioni, si convocherà un secondo gruppo di volontari, stavolta di età compresa tra 65 e 75 anni. Obiettivo è scoprire la quantità minima di vaccino capace di sviluppare anticorpi. Ad annunciare la nuova fase della sperimentazione è stato il direttore generale dello Spallanzani, Marta Branca, intervistato da Repubblica.

Speranza: “Europa preoccupa, priorità è difesa del Paese” – “In questi mesi siamo riusciti a piegare la curva del contagio, grazie soprattutto ai comportamenti virtuosi degli italiani e a misure molto dure adottate dal governo e dalle regioni. Siamo fuori dalla tempesta ma non siamo ancora in un porto sicuro, e intanto la situazione internazionale è purtroppo sempre più complicata. E purtroppo anche nella nostra Europa, soprattutto nei Balcani, ma ahimè vediamo negli ultimi giorni segnali non positivi anche da Francia, Spagna e Germania”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al question time al Senato sulla questione dei ricongiungimenti delle famiglie binazionali. “In questo contesto – ha spiegato – sono stato costretto a firmare ordinanze molto stringenti anche nei confronti di due paesi europei, Romania e Bulgaria, scelte dolorose ma indispensabili per difendere il nostro paese e non vanificare i sacrifici enormi che gli italiani hanno compiuto finora. Il tema mi sta particolarmente a cuore, fa parte di diritti costituzionali riconosciuti nel nostro paese, ma la priorità assoluta in questo momento è tenere la curva epidemiologica sotto controllo”.

