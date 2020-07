Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 31 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 31 luglio 2020.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in italia sono 12.442 (+212 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 379 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 247.537. Tra ieri e oggi si segnalano 9 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.141. I guariti sono 199.974 (+178 rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono 716 (-32), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.665 (+230) e quelli in terapia intensiva sono 41 (-6). Oggi sono stati effettuati 68.444 tamponi, a fronte dei 61.858 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,55 per cento (ieri era 0,62 per cento).

Nelle ultime 24 ore la regione che ha registrato il maggior numero di nuovi casi è il Veneto, con 117 contagi in più rispetto al giorno precedente. Al secondo posto la Lombardia con 77, al terzo l’Emilia-Romagna con 36. Da segnalare i 16 casi della Sicilia, i 10 della Sardegna e i 15 della Provincia di Bolzano. Zero casi, invece, in Valle d’Aosta, 1 in Molise e 1 in Umbria.

