Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Nonostante il calo dei ricoveri registrato negli ultimi 7 giorni, l’epidemia di Coronavirus è ancora ben lontana dall’essere sconfitta: motivo per cui nella serata di venerdì 10 aprile il premier Giuseppe Conte ha annunciato la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio. Per quanto riguarda i numeri dell’infezione, l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile parla di 98.273 contagiati al Covid-19, 18.849 morti e 30.455 guariti per un totale di 147.577 casi registrati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie di oggi sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 08.00 – Conte: “Grazie alla Chiesa; sono giorni cruciali” – “Ogni giorno di questo dramma interpella le nostre coscienze”. Una settimana Santa “preludio a una Pasqua che rimarrà scolpita per sempre nelle nostre vite”. E’ l’intervento del premier Giuseppe Conte sulle pagine di ‘Avvenire’. “Proprio nel momento nel quale le misure di distanziamento sociale ci allontanano fisicamente l’uno dall’altro, sperimentiamo nella misure più intensa, la dimensione della comunione, nella consapevolezza – come ha ricordato il Papa – di trovarci tutti sulla stessa barca” scrive il premier. “La Chiesa italiana – scrive ancora Conte – ha accompagnato in queste ultime settimane con la sua presenza concreta nel territorio la sofferenza del nostro popolo contribuendo – con molte iniziative – a sostenere soprattutto i più deboli, le famiglie in situazione di povertà e necessità”.

Conte esprime la sua gratitudine alla Chiesa soprattutto “per aver compreso la dolorosa decisione di celebrare sine populo le liturgie, nella consapevolezza dei ben supremi coinvolti in questo difficile passaggio della nostra storia nazionale”. Si tratta, ha aggiunto ” di un gesto di responsabilità verso l’intero Paese, di rispetto per chi affronta ogni giorno – i prima linea – l’emergenza”. Un’uscita che, indirettamente, è anche una stoccata al ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva invocato l’apertura delle chiese per Pasqua. Il premier ha quindi ringraziato “il Terzo settore”, il mondo del volontariato, dell’associazionismo di base che “ha mostrato coerenza con la sua missione”. E ha mostrato il suo “grande interesse” per l’invito a una simbiosi generazionale. “in cui l’operosa mobilitazione dei più giovani tende a ripagare i sacrifici di chi li ha preceduti”. “Nonostante le limitazioni agli spostamenti, ha concluso il premier , “la lontananza di questi giorni vissuti in casa ci aiuterà a ritrovarci ancora più uniti, rinforzati da un’esperienza che ci ha costretto a misurarci con le stesse difficoltà, alle quali abbuiamo risposto con una voce sola”.

Ore o7.00 – Fu il governo Berlusconi IV ad approvare ddl col Mes – Fu il Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi IV ad approvare il 3 agosto 2011 “il disegno di legge per la ratifica della decisione del Consiglio Europeo 2011/199/Ue, che modifica l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento della Ue relativamente a un meccanismo di stabilità (Esm – European Stability Mechanism), nei Paesi in cui la moneta è l’euro. Obiettivo della Decisione è far sì che tutti gli Stati dell’Eurozona popssanmo istituire, se necessario, un meccanismo che renderà possibile affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell’intera area dell’Euro”. Il Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 fece seguito al Consiglio Europeo del 25 marzo 2011, in cui l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi rappresentò l’Italia al tavolo in cui si definirono i contenuti del Mes. La Cancelliera tedesca era ovviamente Angela Merkel. Il Governo Berlusconi IV ebbe Bossi ministro per le Riforme, Meloni ministra per la Gioventù, Calderoli ministro per la Semplificazione, Nitto Palma ministro per la Giustizia dal 27 luglio 2011, La Russa ministro della Difesa, Tremonti ministro per l’Economia e Gelmini ministro per l’Università.

Comitato per studiare riapertura – Il premier Giuseppe Conte ha annunciato la costituzione di un comitato di esperti da affiancare al comitato tecnico-scientifico che avrà il compito di studiare la riapertura e gestire la fase 2 dell’emergenza sanitaria. La task force sarà guidata dal manager Vittorio Colao (qui il suo profilo).

Dal 14 aprile riapriranno cartolibrerie, librerie e negozi per neonati – Dal 14 aprile alcune attività potranno riaprire. Lo ha annunciato il premier Conte durante la conferenza stampa. Tra le attività che riapriranno, cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e silvicoltura. La lista delle attività è presente nel nuovo Dpcm (consultabile qui) diramato dal premier.

Misure restrittive prorogate fino al 3 maggio – Il presidente del Consiglio ha iniziato la sua conferenza stampa annunciando subito la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio. Leggi qui il discorso integrale di Conte.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 98.273 positivi (+1.396), 18.849 morti (+570) e 30.455 guariti (+1.985) per un totale di 147.577 casi (+3.951) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 98.273 attualmente positivi, 28.242 (-157) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.497 (-108) si trovano nei reparti di terapia intensiva, mentre 66.534 (+1.661) sono in isolamento domiciliare. Più o meno stabile, dunque, il numero dei nuovi positivi: oggi sono 1.396 i nuovi contagiati, a fronte dei 1.615 di ieri e dei 1.195 registrati l’altro ieri. Stabile, purtroppo, anche il numero dei decessi: 570 i morti registrati oggi, mentre ieri erano stati 610, in rialzo rispetto all’altro ieri quando erano stati conteggiati 542 morti. La buona notizia arriva dai ricoveri ospedalieri e dai reparti di terapia intensiva che per il settimo giorno consecutivo registrano il segno meno. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 53.495 test a fronte dei 46.244 realizzati ieri e dei 51.680 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Ore 16,45 – De Luca, mascherine obbligatorie a fine aprile. Entro fine aprile anche in Campania sarà obbligatorio indossare le mascherine quando si esce di casa. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che anticipa l’ordinanza che arriverà nelle prossime settimane. “Non abbiamo ancora adottato la misura di Fontana in Lombardia perché prima vogliamo mettere in produzione 3-3,5 milioni di mascherine”, afferma il governatore. “Lo faremo tra due settimane, le distribuiremo gratuitamente a farmacie, medici di medicina generale, alle Rsa, alla Caritas, ai servizi sociali dei Comuni per raggiungere le fasce più deboli, poi saranno messe in vendita in supermercati e tabaccai a prezzo dimezzato rispetto a quello di costo”.

