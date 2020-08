Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 13.368. Il virus finora ha contagiato 250.825 individui, provocando 35.209 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 11 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Migranti: 20 in fuga da hotspot di Pozzallo, 2 positivi al Covid – Altri 20 migranti sono riusciti a scappare dall’hotspot di Pozzallo e tra i fuggitivi ce ne sono due positivi al Covid 19. E’accaduto poco prima delle 20 e la notizia è stata poi confermata in serata da fonti ufficiali. La situazione preoccupa e il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna dopo le 21 ha diramato una nota sostenendo che ne siano fuggiti 15 e che due siano stati ricondotti al centro da agenti della polizia locale.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Vaccino, Spallanzani: “Dal 24 agosto via ai test sui volontari” – “Questa mattina presso l’Inmi Lazzaro Spallanzani sono state effettuate le visite di screening dei candidati all’arruolamento per lo studio del vaccino GRAD-CoV2”. Lo rende noto lo Spallanzani in una nota. “I test di screening – viene precisato – saranno effettuati per tutto il corso dello studio e serviranno a selezionare le persone idonee per testare la sicurezza del vaccino in questa fase precoce di sperimentazione (Fase I). Sulla base della selezione effettuata allo screening, si prevede di vaccinare il primo gruppo di 3 volontari tra il 24 ed il 26 agosto. Nel corso dei giorni successivi i volontari vaccinati saranno attentamente monitorati. Se non si osserveranno eventi avversi significativi, i successivi 3 volontari, che riceveranno una dose più alta di vaccino, saranno vaccinati tra il 7 ed il 9 di settembre. L’Istituto, doverosamente e come sua consuetudine, terrà aggiornata la pubblica opinione con un punto stampa settimanale”, conclude l’ospedale romano.

Il bollettino: 259 contagi e 4 morti – Le persone positive al Coronavirus in italia secondo il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile diffuso il 10 agosto 2020, sono 13.368 (+105 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 259 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 250.825. Tra ieri e oggi si segnalano 4 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.209. I guariti sono 13.368 (+150 rispetto a ieri). Il bollettino completo.

Sardegna: obbligo registrazione arrivi fino al 7 settembre – L’obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna è stato prorogato fino al 7 settembre. Lo prevede un’ordinanza del presidente della regione Christian Solinas emanata ieri. Si dovrà, quindi, continuare a compilare il modulo all’imbarco in aereo o in nave o registrarsi sull’app “Sardegna Sicura”.

Focolaio a Carloforte: 9 positivi – Nove casi di positività al Covid 19 sono stati registrati a Carloforte, nell’isola di san Pietro, nel Sud Sardegna, motivo per cui il sindaco Salvatore Puggioni ha deciso di chiudere locali e mercatini. Hanno contratto il virus quattro giovani che hanno partecipato a una festa di compleanno in un ristorante martedì scorso e altri cinque reduci da una serata in discoteca venerdì. Il primo cittadino ha quindi deciso di emanare un’ordinanza con la quale si prevede una sorta di parziale lockdown in tutto il territorio comunale. È prevista la chiusura di tutti i locali dopo la mezzanotte mentre sono state sospese tutte le manifestazioni sportive o di spettacolo sia pubbliche che private. Stop anche ai mercatini. Oggi è arrivato a Carloforte il personale dell’Ats che dovrà fare i tamponi ai giovani che hanno preso parte alle due serate.

Zingaretti: “Test a chi torna da Paesi ad alta incidenza” – “Test per chi torna da Paesi ad alta incidenza Covid. Li faremo nel Lazio. Facciamolo in tutta Italia”. Lo ha scritto su Facebook il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

La percentuale degli under 19 contagiati è cresciuta di 10 volte – L’Iss ha comunicato i dati del monitoraggio settimanale sui contagi da Coronavirus. Balza all’occhio la crescita dei casi di positività tra i giovani. Se si fa il confronto con il mese di marzo, si nota che la percentuale degli under 19 contagiati è passata dall’1,2 per cento (un caso ogni 83 positivi) al 12,8 per cento (un caso ogni otto positivi). Nella fascia di età tra i 19 e i 50 anni il valore percentuale rispetto a marzo è passato dal 22 per cento al 54,8 per cento. Più di un contagiato su due è quindi in questa fascia di età. L’età mediana dei positivi è scesa dai 68 anni dell’11 aprile scorso ai 39 anni di adesso. Un’ulteriore conferma che i focolai si stanno accendendo sempre di più tra i giovani, compresi coloro che ritornano dalle vacanze dall’estero.

