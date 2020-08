Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 11 agosto 2020.

È di 13.561 (+193) persone attualmente positive, 35.215 (+6) morti e 202.461 (+213) guariti, per un totale di 251.237 (+412) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 13.561 attualmente positivi, 801 (+22) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 49 (+3) necessitano di terapia intensiva, mentre 12.711 (+168) si trovano in isolamento domiciliare. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 40.642 tamponi a fronte dei 26.432 test effettuati ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è la Sicilia con 89 nuovi positivi, seguita dalla Lombardia con 68 e dal Veneto con 65.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI: Documenti Cts, spunta una lettera inedita della Lombardia: “Dpcm di Conte ci impedivano di intervenire su Alzano e Nembro” 2. “Su Alzano e Nembro toccava a Conte chiudere, ma Fontana doveva insistere”: a TPI parla il consigliere lombardo che ha divulgato il verbale Cts

3. Nino Cartabellotta (Fondazione Gimbe) smonta la fake news sui nuovi casi Covid “d’importazione” 4. Lo studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente 5. Ritorno a scuola: il piano scuola in quattro punti di Crisanti per la ministra Azzolina | VIDEO

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il padre cercò di venderlo a Ostia, ora la madre lo porta via dall'ospedale senza permesso Vicenza, poliziotto aggredisce ragazzo nero che si rifiuta di mostrare i documenti “Io e i miei amici positivi al Covid dopo la vacanza a Malta: chiedo scusa ma troppo odio contro di noi”