Coronavirus: in Italia boom di visite ai siti porno durante la quarantena

I siti porno stanno registrando un vero e proprio boom di visite da quando in Italia è iniziata la quarantena a causa dell’epidemia di Coronavirus. Lo svelano i dati del noto sito per adulti Pornhub che, dal 12 marzo scorso, ha permesso a tutti gli italiani di accedere gratuitamente alla versione premium. Secondo i numeri di Pornhub “il traffico ha iniziato a crescere più presto in Italia” che in altre parti d’Europa, anche a causa dell’emergenza Covid-19 che ha colpito prima il nostro Paese rispetto ad altre Nazioni. Dal 24 febbraio, secondo il sito, il traffico mondiale è stato superiore alla media, ma ha iniziato ad aumentare in modo ancora più evidente intorno al 10 marzo.

Il 20 marzo il traffico è aumentato ancora del 13,7 per cento, mentre il 24 marzo, dopo la decisione di regalare l’accesso alla versione premium ai visitatori di tutto il mondo per incoraggiarli a rimanere a casa, si è verificato un massiccio aumento con il 18,5 per cento. Per quanto riguarda l’Italia, il picco di maggior accessi, pari al 57 per cento, si è avuto proprio il 12 marzo, giorno in cui è stato annunciato che la versione premium del sito pornografico sarebbe stata gratuita per tutti gli italiani. Pur se inferiore rispetto al 12, il traffico si è mantenuto comunque alto con un aumento pari al +24 per cento, in media tra i più alti d’Europa. Il traffico europeo, comunque, in media è aumentato del 20 per cento.

Uno dei dati più sorprendenti è relativo alle visite femminili che, secondo Pornhub, è pari al +36 per cento nel periodo che va dal 16 al 20 marzo. Una tendenza che è stata confermata anche da Google Trends: negli ultimi 30 giorni, infatti, c’è stato un vero e proprio boom di ricerche per la dicitura “porno per donne” aumentata del 140 per cento. Secondo i dati di Pornhub, il momento in cui le donne si connettono è a notte fonda. L’aumento di visite femminili alle 3 del mattino, infatti, è del +55 per cento rispetto a un giorno medio. Quello degli uomini è solo del +25 per cento. Il fatto che il porno e la quarantena siano correlati lo si evince soprattutto dai dati della Lombardia, prima regione italiana a essere stata colpita dalla misure restrittive del governo per contrastare l’epidemia di Coronavirus. La Lombardia, infatti, ha raggiunto il picco di ricerche in Italia per la chiave “Pornhub” mentre è al quarto posto per quanto riguarda la ricerca “Pornhub premium”, dietro Molise, Umbria e Campania.

