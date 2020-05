Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 9 maggio.

Sono 84.842 (-3.842) le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, 30.395 (+194) i decessi e 103.031 (+4.008) i guariti, per un totale di 218.268 (+1.083) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Dei 84.842 attualmente positivi, 13.834 (-802) sono ricoverati in ospedale, 1.034 (-134) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 69.974 (-2.183) sono in isolamento domiciliare.

Continua dunque il decremento delle persone attualmente positive e l’aumento di quelle guarite. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, sono 3.842 (ieri erano -1.663 ) le persone in meno tra gli attuali positivi, mentre oggi si registrano 103.031 guariti (ieri erano stati 2.747). In diminuzione i morti. Oggi si registrano, infatti, 30.395 morti (ieri erano stati 243). Si conferma, trend ormai consolidato da settimane, il decremento sia degli ospedalizzati che dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, infatti, oggi si registra un -802 (ieri erano -538), mentre il numero dei ricoverati nelle terapie intensive scende di 132 unità (ieri erano stati -143). Calano anche gli isolamenti domiciliari: -2.183 oggi, ieri -982.

